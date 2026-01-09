Ông Trump: Tôi không cần luật pháp quốc tế

Tổng thống Trump hạ thấp vai trò của luật pháp quốc tế, cho biết nguyên tắc đạo đức cá nhân là điều duy nhất kiềm tỏa được quyền lực mang tính toàn cầu của ông.

Trong cuộc phỏng vấn của New York Times ngày 8/1, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng Katie Rogers hỏi ông Trump có bất kỳ giới hạn nào đối với quyền lực toàn cầu của ông hay không. "Đó chính là đạo đức và lý trí của bản thân tôi. Đây là điều duy nhất có thể ngăn cản tôi", Tổng thống Mỹ trả lời.

"Tôi không cần luật pháp quốc tế", Tổng thống Trump nói thêm. "Tôi không có ý định làm hại ai cả".

Lãnh đạo Mỹ sau đó nói chính quyền ông vẫn cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, song lưu ý rằng "điều đó còn phụ thuộc vào định nghĩa về luật pháp quốc tế của các vị".

Khi được hỏi ưu tiên của ông là duy trì liên minh quân sự NATO hay kiểm soát đảo Greenland, Tổng thống Trump nói "đó có thể là một lựa chọn". Lãnh đạo Mỹ, người xây dựng khối tài sản cá nhân nhờ phát triển bất động sản, cho rằng Washington kiểm soát Greenland là điều "cần thiết về mặt tâm lý để thành công".

Tổng thống Trump không cảm thấy có vấn đề gì trước việc gia đình mình làm ăn với nước ngoài sau khi ông quay trở lại Nhà Trắng vào đầu tháng 1/2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại thủ đô Washington hôm 6/1. Ảnh: AFP

"Tôi đã cấm họ kinh doanh trong nhiệm kỳ đầu của mình, nhưng không được ghi nhận gì về điều đó", ông nói. "Tôi nhận ra chẳng ai quan tâm cả và mình được phép làm vậy".

Mỹ không phải thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), nơi xét xử tội phạm chiến tranh, và đã nhiều lần bác bỏ phán quyết từ Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc.

Bản thân Tổng thống Trump cũng từng gặp rắc rối với luật pháp trong nước, khi bị luận tội hai lần và đối mặt với nhiều cáo buộc cấp liên bang, trong đó có âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, cáo buộc đã bị hủy bỏ sau khi ông tái đắc cử, và bị kết tội trong vụ chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm.

Tuy tự tuyên bố là "Tổng thống của hòa bình" và muốn được nhận giải Nobel Hòa bình, ông Trump đã phát động nhiều chiến dịch quân sự trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông ra lệnh tấn công vào chương trình hạt nhân của Iran, cũng như chỉ đạo các cuộc tập kích vào Nigeria, Somalia, Syria, Yemen và gần đây nhất là Venezuela để bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Sau khi ông Maduro bị bắt, ông Trump đã đe dọa loạt quốc gia khác, trong đó có Colombia, cũng như tiếp tục bày tỏ ý định kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ do thành viên NATO là Đan Mạch quản lý.

Một số nhà lập pháp Mỹ, trong đó có cả thành viên đảng Cộng hòa, đang tìm cách kiềm chế quyền lực của ông Trump. Thượng viện Mỹ hôm 8/1 bỏ phiếu để thúc đẩy một biện pháp nhằm ngăn Tổng thống tiếp tục có hành động quân sự ở Venezuela mà không được quốc hội cho phép, song lãnh đạo Mỹ có khả năng sẽ phủ quyết.

Phạm Giang (Theo AFP)