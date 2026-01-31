Ông Trump tin Iran muốn đạt thỏa thuận với Mỹ

Ông Trump tuyên bố Iran sẽ tìm cách đàm phán để tránh đối mặt những cuộc tấn công của Mỹ, trong khi Tehran cũng để ngỏ khả năng đối thoại.

"Tôi có thể nói rằng họ thực sự muốn đạt được thỏa thuận", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 30/1.

Khi được hỏi liệu có đặt thời hạn để Tehran tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân và tên lửa hay không, Tổng thống Trump trả lời "có, tôi đã làm vậy" nhưng từ chối nêu chi tiết. "Hy vọng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận. Nếu đạt được, đó là điều tốt. Nếu không, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", ông nói.

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh "hạm đội lớn" vẫn đang hướng về Iran, dường như đề cập nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang hiện diện tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 30/1. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày cho hay Tehran "sẵn sàng bắt đầu đàm phán" nếu hoạt động này diễn ra trên cơ sở bình đẳng, dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh khả năng phòng thủ và tên lửa của Iran "không bao giờ là chủ đề đàm phán", thêm rằng chưa có kế hoạch gặp gỡ quan chức Mỹ.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani, người đứng đầu cơ quan an ninh cao nhất của Iran, ngày 30/1 gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Moskva được cho là đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran.

Trang tin Axios tuần này dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết mọi thỏa thuận đều phải có điều khoản giới hạn kho tên lửa tầm xa Iran và loại bỏ khả năng làm giàu uranium của nước này.

Mỹ những tuần gần đây liên tục đưa thêm khí tài đến Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công.

Iran sau đó tuyên bố cuộc biểu tình đã chấm dứt với hơn 3.000 người thiệt mạng, cho biết phần lớn nạn nhân là thành viên lực lượng an ninh hoặc người ngoài cuộc bị "những kẻ bạo loạn" giết hại.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 30/1 thông báo trừng phạt Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni, một số sĩ quan Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và nhà đầu tư Morteza Zanjani, khẳng định nước này "ủng hộ người dân Iran trong các cuộc biểu tình".

Thanh Tâm (Theo AFP, IRNA)