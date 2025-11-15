Ông Trump tìm cách hòa giải căng thẳng Campuchia - Thái Lan

Nhà Trắng nói Tổng thống Trump đã điện đàm với phía Campuchia, Thái Lan để làm trung gian hòa giải sau khi xảy ra đụng độ giữa hai nước.

"Tổng thống Trump đã có các cuộc điện đàm với phía Thái Lan và Campuchia trong nỗ lực làm trung gian hòa giải cho xung đột gần đây. Ông ấy cũng đã liên hệ với Malaysia để hỗ trợ chấm dứt bạo lực", Nhà Trắng thông báo hôm 14/11.

Thông báo không cho biết Tổng thống Donald Trump đã trao đổi với ai, song Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim sau đó xác nhận đã điện đàm với lãnh đạo Mỹ. Ông Anwar nhấn mạnh Campuchia và Thái Lan đã "rút lực lượng quân sự khỏi biên giới, phù hợp với cách tiếp cận được thống nhất trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur".

"Tôi hoan nghênh vai trò tích cực của Tổng thống Trump, người cũng đã liên lạc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Thái Lan để bảo đảm mọi bất đồng được giải quyết một cách trật tự, qua đó duy trì ổn định và hòa hợp trong khu vực", Thủ tướng Malaysia cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn cứ liên hợp Andrews tại bang Maryland hôm 9/11. Ảnh: AP

Thủ tướng Malaysia trước đó cùng ngày cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, đề nghị làm trung gian đàm phán khôi phục hiệp định hòa bình. "Hai lãnh đạo phản hồi tích cực và tái khẳng định cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình", ông cho hay.

Đụng độ xảy ra tại biên giới Thái Lan - Campuchia đêm 12/11, trong đó quân đội hai nước đều cáo buộc đối phương nổ súng trước. Campuchia cho biết một người thiệt mạng và ba người bị thương, Thái Lan không ghi nhận thương vong.

Bangkok trước đó tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Phnom Penh, cáo buộc nước láng giềng không tuân thủ thỏa thuận, gài mìn mới tại khu vực biên giới khiến 4 binh sĩ Thái Lan bị thương. Campuchia bác bỏ thông tin, cho rằng đó là mìn còn sót lại từ các xung đột trước đây.

Campuchia - Thái Lan ngày 26/10 ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anwar, nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 5 ngày hồi tháng 7.

Tổng thống Trump trước đó gây sức ép để hai bên ký thỏa thuận, đe dọa sẽ áp thuế trừng phạt nếu hai nước không ngừng bắn.

Tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã tồn tại hơn một thế kỷ. Giao tranh hồi tháng 7 bùng phát sau khi Bangkok tuyên bố Phnom Penh gài mìn khiến binh sĩ Thái Lan bị thương.

Phạm Giang (Theo AFP, Anadolu)