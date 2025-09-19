Ông Trump tiết lộ đã 'cấm cửa' Thị trưởng London trong chuyến thăm Anh

Tổng thống Mỹ đã yêu cầu Anh không để Thị trưởng London tới dự các sự kiện đón tiếp mình, sau khi ông Khan chỉ trích ông Trump "gây chia rẽ".

"Tôi biết là ông ta muốn có mặt ở đó. Tôi thì không muốn nhìn thấy ông ta", Tổng thống Trump trao đổi với báo giới trên chuyến bay trở về Mỹ hôm 18/9, sau khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh. "Tôi không muốn ông ta có mặt ở đó. Tôi đã yêu cầu không để ông ta tham gia".

"Tôi cho rằng Thị trưởng London, Khan, là một trong những thị trưởng kém cỏi nhất thế giới. Tôi nghĩ ông ta đang làm việc chẳng ra đâu vào đâu".

Tổng thống Mỹ phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Anh tại London ngày 18/9. Ảnh: AP

Theo Tổng thống Mỹ, tội phạm ở London tăng vọt "đến mức không thể tin được" dưới sự quản lý của Thị trưởng Khan, đồng thời gọi ông là "người gây tai họa" khi ra chính sách nhập cư.

"Tôi không ưa ông ta từ lâu rồi. Tôi luôn tự hào về London, về Vương quốc Anh, mẹ tôi sinh ra ở Scotland. Thị trưởng Khan điều hành công việc quá kém, để xảy ra các vụ đâm chém, rác rưởi bừa bãi khắp nơi, khiến London không còn như xưa nữa. Tôi không muốn gặp ông ta nữa".

Trước khi chuyên cơ chở Tổng thống Trump hạ cánh xuống sân bay Stansted gần London ngày 16/9, ông Sadiq Khan đã chỉ trích ông Trump thúc đẩy "sự chia rẽ, chính trị cực hữu khắp thế giới".

Thị trưởng London phản đối chính sách trục xuất người nhập cư của ông Trump, cũng như quyết định triển khai quân đội đến nhiều thành phố Mỹ đông người nhập cư sinh sống, cho rằng những hành động này "độc đoán, không phù hợp với các giá trị phương Tây".

Thị trưởng London trong một sự kiện ở thành phố ngày 18/9. Ảnh: PA

Đây là những đòn công kích mới nhất trong cuộc khẩu chiến giữa hai người bắt đầu từ năm 2017, khi ông Trump chỉ trích cách xử lý của ông Khan trong vụ tấn công khủng bố ở cầu London Bridge.

Vào đêm trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Sadiq Khan cảnh báo về "chủ nghĩa phát xít đang trỗi dậy". Ông Trump đáp trả, gọi Thị trưởng London là "kẻ đáng ghét" đang "làm việc kém cỏi".

Hồng Hạnh (Theo Telegraph)