Ông Trump tiếp tục dọa trừng phạt Tây Ban Nha

Tổng thống Trump tuyên bố đang cân nhắc áp thuế Tây Ban Nha vì không đáp ứng mức chi tiêu quốc phòng tương đương 5% GDP như ông đề ra.

"Tôi rất không hài lòng với Tây Ban Nha. Họ là quốc gia duy nhất không tăng mức ngân sách quốc phòng lên 5% GDP. Mọi quốc gia khác trong NATO đều đã tăng ngân sách", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng hôm 14/10.

Tổng thống Mỹ cho rằng Tây Ban Nha đang tận dụng vị trí địa lý thuận lợi ở châu Âu, giúp nước này được bảo vệ tự nhiên bất kể mức đóng góp cho NATO là bao nhiêu. Khi được hỏi về khả năng khai trừ Tây Ban Nha khỏi NATO, ông Trump không trực tiếp xác nhận mà nhấn mạnh những hậu quả kinh tế nước này có thể phải đối mặt.

"Tôi nghĩ như vậy thật thiếu tôn trọng NATO. Thực tế tôi đã tính đến trừng phạt thương mại Tây Ban Nha qua hình thức thuế quan vì những gì họ đã làm. Tôi có thể sẽ hành động. Họ nên bị trừng phạt", Tổng thống Mỹ cho hay, đồng thời mô tả quyết định của Tây Ban Nha "rất tệ hại và bất công" đối với NATO. "Họ đang hưởng lợi rất nhiều từ chúng ta".

Giới chức Tây Ban Nha chưa lên tiếng về thông tin này.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 14/10. Ảnh: AFP

Dưới sức ép của ông Trump, 32 nước thành viên NATO hồi tháng 6 đồng ý tăng mạnh chi tiêu quân sự trong thập kỷ tới. Theo cơ chế này, 3,5% GDP sẽ được phân bổ cho quốc phòng cốt lõi và 1,5% GDP cho các lĩnh vực rộng hơn như hạ tầng hay an ninh mạng. Mục tiêu mới sẽ thay thế ngưỡng 2% GDP từng được NATO thông qua từ năm 2014.

Tây Ban Nha hiện là một trong những thành viên NATO có tỷ lệ ngân sách quốc phòng thấp nhất liên minh. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhiều lần khẳng định nước này không cần đạt con số 5% GDP.

Ông Trump tuần trước cho rằng Tây Ban Nha nên bị tước tư cách thành viên NATO.

Sau lời đe dọa của Tổng thống Trump, các nguồn tin ctrong chính phủ Tây Ban Nha nhấn mạnh nước này vẫn là thành viên của NATO và duy trì các cam kết với liên minh. "Đất nước chúng tôi đáp ứng các mục tiêu về năng lực tương tự Mỹ", một người nói.

Huyền Lê (Theo AFP, Investing)