Ông Trump tiếp tục đề cập ý tưởng kiểm soát Greenland

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ cần Greenland cho mục đích phòng thủ, khiến Thủ tướng Đan Mạch kêu gọi ông ngừng đe dọa đồng minh.

"Chúng ta thật sự cần Greenland cho mục đích phòng thủ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn được tờ Atlantic công bố ngày 4/1, cho rằng hòn đảo thuộc Đan Mạch "đang bị chiến hạm Nga và Trung Quốc bao vây".

Khi được hỏi liệu chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có cho thấy Mỹ sẵn sàng hành động quân sự để kiểm soát Greenland hay không, ông Trump đáp rằng điều này "sẽ do những người khác quyết định".

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen sau đó tuyên bố ý tưởng cho rằng Washington cần kiểm soát Greenland là hoàn toàn vô lý, khẳng định Mỹ "không có quyền sáp nhập bất cứ nơi nào trong ba vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch".

"Tôi mạnh mẽ kêu gọi Mỹ ngừng đưa ra những lời đe dọa nhằm vào đồng minh thân thiết trong lịch sử, cũng như đối với một vùng lãnh thổ và dân tộc khác, những người tuyên bố họ không phải để bán", bà Frederiksen cho hay.

Những ngôi nhà ven biển tại thủ phủ Nuuk của đảo Greenland tháng 3/2025. Ảnh: AP

Hàng loạt đồng minh của Mỹ tại châu Âu đã bị chấn động sau chiến dịch bắt ông Maduro, cũng như tuyên bố của Tổng thống Mỹ rằng nước này sẽ điều hành Venezuela. Nhiều người tại Đan Mạch lo ngại điều tương tự có thể xảy ra với Greenland.

Katie Miller, vợ Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, hôm 3/1 đăng trên mạng xã hội bức ảnh chế cho thấy đảo Greenland được phủ kín bởi quốc kỳ Mỹ và kèm theo dòng trạng thái "Sớm thôi".

Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moeller Soerensen sau đó dẫn lại hình ảnh trên và đăng bài viết riêng với nội dung phản đối, cho biết Copenhagen mong muốn được tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của mình. "Chúng ta là đồng minh thân thiết và nên tiếp tục hợp tác cùng nhau với tư cách đó", ông cho hay.

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố muốn Mỹ mua lại đảo Greenland từ Đan Mạch và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đạt mục tiêu.

Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica

Đan Mạch đã tìm cách hàn gắn mối quan hệ với Greenland trong năm 2025, đồng thời nỗ lực giảm căng thẳng với chính quyền Tổng thống Trump bằng cách đầu tư vào năng lực phòng thủ ở Bắc Cực để giải quyết những chỉ trích của Mỹ về vấn đề an ninh.

Mỹ duy trì một căn cứ quân sự ở Greenland kể từ Thế chiến II. Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã đến thăm căn cứ này hồi tháng 3/2025 và kêu gọi người dân Greenland "đạt thỏa thuận với Mỹ".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, CNN)