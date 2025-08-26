Ông Trump thông báo sa thải thống đốc Fed

Tổng thống Trump thông báo sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, liên quan cáo buộc gian lận thế chấp.

"Theo thẩm quyền được quy định tại Điều II Hiến pháp Mỹ và Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913, đã được sửa đổi, tôi bãi nhiệm bà khỏi chức vụ tại Hội đồng Thống đốc Cục dự trữ Liên bang (Fed), hiệu lực ngay lập tức", Tổng thống Donald Trump cho biết trong thông báo gửi Thống đốc Fed Lisa Cook, được ông đăng lên Truth Social ngày 25/8.

Ông Trump nhắc lại nội dung kiến nghị khởi tố mà giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) Bill Pulte đã gửi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi.

Trong kiến nghị ghi ngày 15/8, ông Pulte cáo buộc bà Cook đã khai nơi thường trú là một căn chung cư ở Atlanta, dù trước đó đã vay tiền mua nhà ở Michigan dưới dạng thế chấp và xác nhận đó là nơi ở chính. Ông Pulte thêm rằng FHFA có các tài liệu về hành vi "gian lận thế chấp" của bà Cook.

Theo ông Trump, Fed có vai trò quan trọng trong thiết lập lãi suất, quản lý dự trữ và các ngân hàng thành viên. Người dân Mỹ cần phải đảm bảo họ có thể tin tưởng các thành viên Fed giữ nhiệm vụ thiết lập chính sách.

"Trước hành vi gian dối và có thể phạm pháp đó, họ không thể, và tôi cũng không thể đặt niềm tin vào bà. Nó ít nhất đã thể hiện sự tắc trách nghiêm trọng trong các giao dịch tài chính, dấy lên nghi ngờ về năng lực của bà", ông Trump viết.

Bà Cook chưa bình luận về thông tin.

Thống đốc Lisa Cook trong một cuộc họp của Fed ở Washington ngày 25/6. Ảnh: AFP

Bà Cook tuần trước khẳng định bản thân không có ý định từ chức chỉ vì "những câu hỏi được đặt ra trên mạng xã hội".

"Tôi sẽ xem xét nghiêm túc mọi câu hỏi về lịch sử tài chính của mình với tư cách là thành viên Fed. Do đó, tôi đang thu thập thông tin chính xác để trả lời tất cả câu hỏi chính đáng và đúng sự thật", bà Cook nói ngày 21/8, thêm rằng đang thu thập thông tin chính xác để trả lời các câu hỏi.

Hội đồng Thống đốc Fed gồm 7 thành viên do tổng thống Mỹ bổ nhiệm và được Thượng viện phê chuẩn, trong đó mỗi người có nhiệm kỳ 14 năm và không thể tái bổ nhiệm.

Bà Cook là một trong ba Thống đốc được bổ nhiệm dưới thời cựu tổng thống Joe Biden. Có hai người được ông Trump lựa chọn trong số các Thống đốc còn lại. Nếu bà Cook từ chức hoặc bị sa thải, ông Trump sẽ có thể bổ nhiệm người thay thế và đảm bảo rằng đa số thành viên của Hội đồng Thống đốc Fed có chung quan điểm với mình về chính sách tiền tệ.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)