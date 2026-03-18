Ông Trump thông báo lùi gặp thượng đỉnh với ông Tập 5-6 tuần

Tổng thống Mỹ nói sẽ hoãn chuyến thăm Trung Quốc và cuộc gặp thượng đỉnh với ông Tập trong 5-6 tuần để tập trung xử lý chiến sự Iran.

"Chúng tôi đang lên lại lịch trình cho cuộc gặp và có vẻ nó sẽ diễn ra trong khoảng 5 tuần nữa. Chúng tôi đang làm việc với Trung Quốc. Họ hoàn toàn đồng ý", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 17/3, sau đó thêm rằng chuyến thăm cũng có thể lùi tới 6 tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, hồi tháng 10/2025. Ảnh: AFP

Ông Trump khẳng định mong muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cho biết Washington có mối quan hệ hợp tác, làm việc rất tốt với Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ trước đó lên kế hoạch thăm Trung Quốc ngày 31/3-2/4, dự kiến gặp thượng đỉnh ông Tập để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào thương mại.

Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng gần đây cho hay kế hoạch về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ chưa chắc chắn, có thể bị trì hoãn vì ông "đang tập trung vào vấn đề Iran".

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Financial Times, ông Trump cho biết ông muốn Trung Quốc giúp mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường thương mại quan trọng, và muốn nhận được câu trả lời từ Bắc Kinh trước chuyến thăm.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngày 16/3 làm rõ rằng nếu chuyến thăm Trung Quốc bị hoãn hoặc hủy cũng không liên quan tới việc ông Trump đề nghị Trung Quốc hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Ngay sau phát biểu của ông Bessent, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng "trách nhiệm quan trọng của ông Trump lúc này, với tư cách là tổng tư lệnh, là đảm bảo sự thành công của chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng" nhắm vào Iran.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa bình luận về tuyên bố lùi lịch của ông Trump, thêm rằng "Trung Quốc và Mỹ vẫn duy trì liên lạc về chuyến thăm của Tổng thống Trump, trong đó có yếu tố thời điểm".

