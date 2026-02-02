Ông Trump thông báo đóng cửa Trung tâm Kennedy trong hai năm

Tổng thống Trump tuyên bố Trung tâm Kennedy sẽ đóng cửa, dừng các hoạt động giải trí trong khoảng hai năm để cải tạo.

"Trung tâm Trump Kennedy sẽ đóng cửa từ ngày 4/7, để kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh Mỹ, đồng thời chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng khu phức hợp giải trí mới và hoành tráng tại đây. Quá trình huy động vốn đã hoàn tất và sẵn sàng!", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 1/2.

Ông Trump cho biết trung tâm này sẽ đóng cửa trong khoảng hai năm, thêm rằng quyết định này được đưa ra sau cuộc đánh giá có sự tham gia của "các nhà thầu, chuyên gia âm nhạc, các tổ chức nghệ thuật cùng nhiều cố vấn".

Công nhân thêm tên ông Trump vào mặt tiền Trung tâm Kennedy hôm 19/12/2025. Ảnh: Politico

Những người này đã cân nhắc giữa quyết định sẽ đóng cửa trung tâm trong quá trình xây dựng hay chỉ xây dựng trước một phần, để phần còn lại vẫn tiếp tục các hoạt động giải trí.

Theo ông Trump, quyết định đóng cửa hẳn trung tâm trong quá trình cải tạo sẽ mang lại kết quả nhanh hơn và chất lượng tốt hơn nhiều, để nơi đây có thể trở thành cơ sở biểu diễn nghệ thuật tốt nhất.

Tổng thống Mỹ không nêu rõ nguồn kinh phí cải tạo trung tâm tới từ đâu. Người phát ngôn của Trung tâm Kennedy chưa bình luận về thông tin.

Nhà Trắng cuối năm ngoái thông báo Trung tâm nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington sẽ được đổi thành "Trung tâm Trump - Kennedy" theo tên Tổng thống đương nhiệm. Theo Nhà Trắng, sự thay đổi này nhằm ghi nhận "những nỗ lực phi thường" mà Tổng thống Trump đã làm được trong năm qua nhằm "cứu tòa nhà không chỉ về mặt thiết kế, mà còn cả về tài chính và danh tiếng".

Trung tâm Kennedy được xây dựng năm 1964 và mở cửa đón khách từ năm 1971. Trên website, trung tâm mô tả ông Kennedy "đã dành cả đời để ủng hộ và bảo trợ nghệ thuật".

Ngọc Ánh (Theo ABC, NBC, CNN)