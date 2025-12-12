Ông Trump 'thất vọng' với cả Nga và Ukraine

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ "vô cùng thất vọng" với cả Nga và Ukraine, trong lúc tiến trình đàm phán hòa bình diễn ra chậm chạp.

"Tổng thống đã chán ngấy những cuộc gặp gỡ chỉ để cho có. Ông không muốn nói chuyện nữa mà muốn hành động", phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên hôm 11/12, đề cập về tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

"Tổng thống vô cùng thất vọng với cả hai bên xung đột", bà nhấn mạnh.

Bà Leavitt không xác nhận liệu Mỹ có cử người tham dự các cuộc đàm phán cuối tuần này cùng Ukraine và các đối tác châu Âu liên quan kế hoạch hòa bình hay không. Bà nói chưa có quyết định cuối cùng, nhưng nhiều khả năng chính quyền chỉ cân nhắc cử đại diện tham gia nếu có cơ hội tiến triển đáng kể.

"Nếu có triển vọng thực sự để ký kết một thỏa thuận hòa bình, nếu chúng tôi cảm thấy những cuộc gặp đó xứng đáng với thời gian của Mỹ vào cuối tuần này, thì chúng tôi sẽ cử một đại diện", bà Leavitt nói.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên hôm 11/12. Ảnh: AP

Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định Mỹ vẫn tích cực nỗ lực để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Bà lưu ý rằng ông Trump đã nói chuyện với các lãnh đạo châu Âu và đặc phái viên Steve Witkoff vẫn thảo luận với cả Moskva và Kiev. Các quan chức chính quyền Trump những tuần gần đây đã dành hơn 30 tiếng để thảo luận với các đối tác Nga, Ukraine và châu Âu.

Washington tháng trước đưa ra kế hoạch nhằm kết thúc chiến sự tại Ukraine, đang tìm cách thuyết phục Moskva và Kiev chấp thuận. Đề xuất gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO. Dự thảo này vấp phải phản đối từ Ukraine và các quốc gia châu Âu, cho rằng nó có nhiều điều khoản có lợi cho Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi tới Nhà Trắng phiên bản mới của kế hoạch hòa bình, sau khi thảo luận với các đồng minh châu Âu. Ông Zelensky nói bản dự thảo gồm 20 điểm này là "tài liệu cơ bản" để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 11/12. Ảnh: AP

Ngọc Ánh (Theo Kyiv Independent, Yahoo News)