Tổng thống Trump thăm và mang pizza cho lực lượng mà ông đã triển khai để tuần tra thủ đô Washington.

10 ngày sau khi ra lệnh điều 800 lính Vệ binh Quốc gia đến thủ đô Washington, Tổng thống Donald Trump ngày 21/8 tới thăm lực lượng này tại một cơ sở Cảnh sát Công viên Mỹ, mang theo pizza và hamburger cho họ.

Khoảng 300 sĩ quan đại diện cho Vệ binh Quốc gia và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đã tham dự buổi gặp gỡ. Ông Trump mô tả lực lượng này là "nhóm người khỏe mạnh, hấp dẫn". Ông cho biết sắc lệnh liên bang hóa cảnh sát thủ đô sẽ được kéo dài và cảm ơn những sĩ quan đang tham gia nỗ lực bảo vệ Washington.

"Chúng ta không ở đây để chơi mà để đảm bảo an toàn, sau đó sẽ tiếp tục đến những nơi khác. Chúng ta chỉ ở đây một thời gian, nhưng tôi muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Đây là thủ đô của chúng ta", ông nói.

Ông Trump tặng pizza cho lực lượng tuần tra thủ đô Mỹ Tổng thống Trump thăm và mang pizza cho lực lượng tuần tra thủ đô Mỹ ngày 21/8. Video: X/ALX

Ông Trump cam kết Washington sẽ "đẹp hơn bao giờ hết", nhấn mạnh "vào cuối năm nay, nơi này sẽ đạt được vẻ đẹp hoàn hảo nhất".

Tổng thống Mỹ trước đó để ngỏ khả năng sẽ cùng lực lượng thực thi pháp luật tuần tra đường phố Washington tối 21/8, song ông đã trở lại Nhà Trắng ngay sau chuyến thăm nhanh cơ sở Cảnh sát Công viên Mỹ.

Một ngày trước, Phó Tổng thống JD Vance cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã thăm Ga Union ở Washington để mang burger cho lực lượng Vệ binh Quốc gia đang làm việc tại đây.

Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cơ sở Cảnh sát Công viên Mỹ ở thủ đô Washington ngày 21/8. Ảnh: AFP

Thủ đô Washington trước đó do chính quyền Đặc khu Columbia điều hành dưới sự giám sát từ quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump hôm 11/8 tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng ở Washington, kích hoạt Điều 740 Đạo luật Tự quản để triển khai lực lượng liên bang và Vệ binh Quốc gia tới thành phố. Luật liên bang cho phép ông Trump kiểm soát lực lượng cảnh sát thủ đô Washington trong 30 ngày.

Thùy Lâm (Theo Washington Post, Politico)