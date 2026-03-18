Ông Trump tạm gỡ 'luật hàng hải trăm năm' để giảm tác động từ chiến sự Iran

Tổng thống Trump gỡ các quy định trong Đạo luật Jones về vận tải biển trong 60 ngày, cho phép Mỹ giảm thiểu tác động từ chiến sự với Iran.

"Tổng thống Donald Trump quyết định gỡ Đạo luật Jones trong 60 ngày là bước đi nhằm giảm thiểu những gián đoạn ngắn hạn đối với thị trường dầu mỏ, trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng", phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 18/3 cho biết.

Đạo luật Jones, còn gọi là Đạo luật Hàng hải Thương mại, được Mỹ ban hành năm 1920 để thúc đẩy và duy trì ngành hàng hải thương mại của nước này. Luật quy định hàng hóa vận chuyển giữa các cảng tại Mỹ phải được chở bằng tàu được đóng tại Mỹ, treo cờ Mỹ và phần lớn thuộc sở hữu của Mỹ. Quy định này làm giảm đáng kể số lượng tàu chở dầu có thể tham gia vận chuyển nội địa, nhưng lại được các công đoàn trong ngành hàng hải ủng hộ.

Việc tạm thời miễn trừ quy định sẽ cho phép các tàu nước ngoài vận chuyển hàng hóa giữa các cảng của Mỹ, qua đó có thể giúp giảm chi phí vận tải và đẩy nhanh tốc độ giao hàng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tác động đối với giá xăng bán lẻ có thể sẽ không đáng kể.

Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng ngày 16/3. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Leavitt nói rằng biện pháp này sẽ cho phép các nguồn lực thiết yếu như dầu mỏ, khí tự nhiên, phân bón và than đá được lưu thông tự do tới các cảng của Mỹ trong vòng 60 ngày

"Chính quyền vẫn giữ vững cam kết củng cố các chuỗi cung ứng then chốt của chúng ta", bà Leavitt nói.

Động thái diễn ra trong bối cảnh chiến sự Mỹ, Israel - Iran đã bước sang tuần thứ ba và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz, nơi 20% nguồn cung dầu của thế giới đi qua, để đáp trả, khiến giá dầu cùng các sản phẩm lọc dầu tăng mạnh.

Mỹ từng tạm gỡ Đạo luật Jones một số lần trong quá khứ, như khi bão Maria tàn phá Puerto Rico năm 2017 và khi một đường ống năng lượng bị tấn công mạng năm 2021.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)