Ông Trump sẽ mở cửa cho 600.000 du học sinh Trung Quốc

Tổng thống Trump thông báo 600.000 sinh viên từ Trung Quốc sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ để theo học tại các trường ở nước này.

"Tôi nghe nhiều tin tức rằng chúng ta sẽ không cho phép sinh viên Trung Quốc nhập cảnh. Chúng ta sẽ cho phép họ nhập cảnh. Điều này rất quan trọng, tới 600.000 sinh viên, nhưng chúng ta sẽ hòa thuận với Trung Quốc", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 25/8.

Thông báo từ ông Trump có thể là dấu hiệu tan băng tiềm năng trong quan hệ Mỹ - Trung sau khi mâu thuẫn về thuế quan và hạn chế đối với sinh viên Trung Quốc leo thang. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 22/7. Ảnh: AFP

Khoảng 270.000 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại các trường đại học Mỹ. Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Marco Rubio công bố kế hoạch hạn chế visa với công dân Trung Quốc, đặc biệt là các du học sinh.

"Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ phối hợp với Bộ An ninh Nội địa quyết liệt thu hồi visa với sinh viên Trung Quốc, đặc biệt là những người có liên hệ với đảng cầm quyền hoặc theo học các lĩnh vực quan trọng", ông Rubio khi đó cho hay.

Thông báo mới của ông Trump dường như sẽ vô hiệu hóa kế hoạch hạn chế visa của ông Rubio.

Hạn ngạch 600.000 sinh viên sẽ là số lượng du học sinh Trung Quốc lớn nhất từng theo học tại Mỹ. Con số này đạt đỉnh năm 2019, vào khoảng 370.000 sinh viên, trước khi sụt giảm do đại dịch Covid-19.

Thông báo cho phép 600.000 sinh viên Trung Quốc nhập cảnh được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực đàm phán thương mại. Hồi đầu năm, chính quyền Trump áp thuế 145% với hàng hóa Trung Quốc, khiến Bắc Kinh đáp trả bằng mức thuế 125% với hàng Mỹ.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ áp thuế 200% đối với nam châm Trung Quốc, viện dẫn về thế độc quyền của Bắc Kinh với mặt hàng này trên thị trường toàn cầu.

Đức Trung (Theo FOX News, AP)