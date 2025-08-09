Ông Trump sẽ gặp ông Putin tại Alaska vào tuần sau

Mỹ và Nga xác nhận hội thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Vladimir Putin sẽ diễn ra tại bang Alaska vào ngày 15/8.

"Cuộc gặp rất được chờ đợi giữa tôi, Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tại bang Alaska vĩ đại. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 8/8.

Ông Trump trước đó cho biết "sẽ có sự trao đổi lãnh thổ" mang lại lợi ích cho cả Nga và Ukraine, song không nêu chi tiết.

Giới chức Nga cùng ngày xác nhận thông tin về thời điểm và địa điểm diễn ra cuộc gặp. "Có vẻ tương đối hợp lý khi phái đoàn chúng tôi chỉ cần bay qua Eo biển Bering và hội nghị thượng đỉnh quan trọng, được mong đợi từ lâu giữa lãnh đạo hai nước, được tổ chức ở Alaska", Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga, cho biết.

Ông Ushakov thêm rằng Moskva đã mời ông Trump tới thăm Nga sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.

Ông Trump và ông Putin tại cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan tháng 7/2018. Ảnh: AP

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ kể từ khi ông Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva tháng 6/2021.

Lần cuối Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin gặp trực tiếp là tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Hai lãnh đạo đã nhiều lần điện đàm kể từ khi chính trị gia đảng Cộng hòa quay lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin là dấu hiệu cho thấy căng thẳng Mỹ - Nga đã phần nào hạ nhiệt. Quan hệ hai bên trước đó leo thang khi Tổng thống Trump ra tối hậu thư rằng sẽ áp lệnh trừng phạt nếu Nga không đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine trước ngày 8/8.

Dù vậy, chưa rõ hội nghị này có thể khiến hòa bình ở Ukraine đến gần hơn hay không, sau khi ba vòng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ đều không mang lại tiến triển thực chất.

Ông Putin đã tiến hành nhiều cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước trước cuộc gặp với ông Trump. Điện Kremlin cho biết khi trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 8/8, Tổng thống Putin đã thông báo về "kết quả chính" của cuộc gặp giữa ông và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Moskva trước đó hai ngày.

Ông Tập đã bày tỏ ủng hộ giải pháp "lâu dài" cho xung đột Ukraine, theo phía Nga.

"Trung Quốc vui mừng khi thấy Nga và Mỹ duy trì liên lạc, cải thiện quan hệ và thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine", hãng thông tấn Xinhua dẫn lời Chủ tịch Tập trong cuộc điện đàm.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin cùng ngày còn trao đổi về kết quả cuộc gặp với đặc phái viên Witkoff khi điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Phạm Giang (Theo AFP)