Ông Trump sẽ 'dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình Campuchia - Thái Lan'

Malaysia cho biết Tổng thống Mỹ sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan.

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan nói tại cuộc họp báo ở Kuala Lumpur hôm nay rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại thủ đô Malaysia ngày 26-28/10.

"Trong hội nghị thượng đỉnh, chúng tôi hy vọng sẽ chứng kiến lễ ký kết một tuyên bố giữa Campuchia và Thái Lan, có thể được gọi là Hiệp định Kuala Lumpur, nhằm đảm bảo hòa bình và lệnh ngừng bắn lâu dài. Tổng thống Trump rất mong chờ được chứng kiến thỏa thuận hòa bình giữa hai nước", ông Mohamad nói.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hiện là chủ tịch ASEAN, cho biết ông Trump sẽ tham dự các cuộc họp, nhưng hiện chưa có xác nhận từ Washington. Một nguồn tin quan chức Mỹ cho biết chuyến công tác đang được lên kế hoạch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập ngày 13/10. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat nói rằng Bangkok biết Mỹ đang ưu tiên giải quyết tranh chấp này.

"Nhưng trước khi chúng tôi chấp thuận đề nghị của Mỹ, Campuchia phải thực hiện 4 điểm mà chúng tôi đã nêu ra", ông nói, đề cập các yêu cầu của Bangkok gồm Phnom Penh phải rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới, gỡ mìn, trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến và di dời công dân khỏi vùng tranh chấp mà Thái Lan coi là lãnh thổ của mình.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 9/10 cho biết ông Trump đã gửi thư cho ông, bày tỏ mong muốn được chứng kiến Thái Lan và Campuchia đàm phán để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột.

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia nổ ra ngày 24/7, với các cuộc tập kích lẫn nhau bằng vũ khí hạng nặng. Hai nước hôm 28/7 đạt thỏa thuận ngừng bắn, một phần nhờ vai trò trung gian của ông Trump, kết thúc 5 ngày giao tranh khiến 43 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải sơ tán.

Malaysia đã làm trung gian cho lệnh ngừng bắn. Tổng thống Mỹ cũng góp phần vào nỗ lực này bằng các cuộc điện đàm với lãnh đạo Campuchia, Thái Lan. Theo Ngoại trưởng Mohamad, Malaysia và Mỹ sẽ thúc đẩy lệnh ngừng bắn toàn diện hơn giữa Thái Lan và Campuchia, theo đó hai bên phải loại bỏ toàn bộ mìn và pháo hạng nặng khỏi biên giới.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết Ngoại trưởng hai nước đã gặp nhau tại Kuala Lumpur cuối tuần qua để thảo luận về lệnh ngừng bắn, với sự tham dự của quan chức Mỹ và Malaysia.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)