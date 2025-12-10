Ông Trump sẽ điện đàm để ngăn xung đột Campuchia - Thái Lan

Ông Trump thông báo sẽ điện đàm với lãnh đạo Campuchia và Thái Lan để tìm cách giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra giữa hai nước láng giềng.

Trong cuộc vận động ở Pennsylvania tối 9/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt kê những cuộc chiến mà ông tuyên bố đã giúp chấm dứt, như giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan, xung đột Israel - Iran, trước khi bình luận về tình hình căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan.

"Tôi ghét phải nói điều này, Campuchia và Thái Lan lại đụng độ và tôi sẽ phải thực hiện một cuộc điện đàm vào ngày mai. Làm gì còn người nào có thể nói 'Tôi sẽ điện đàm và ngăn cuộc xung đột giữa hai nước rất mạnh, Thái Lan và Campuchia'", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 8/12. Ảnh: AFP

Một phát ngôn viên chính phủ Thái Lan hôm nay cho biết không rõ Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Anutin Charnvirakul hay chưa. Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ Campuchia Pen Bona nói rằng Phnom Penh chỉ muốn hòa bình và lập trường này vẫn không đổi.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 9/12 nói rằng cần tách biệt căng thẳng trong quan hệ giữa nước này với Campuchia khỏi vấn đề đàm phán thương mại, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên bùng phát chỉ 6 tuần sau khi thỏa thuận hòa bình được ký tại Kuala Lumpur, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

"Chúng tôi không nghĩ rằng thuế quan nên được sử dụng để gây sức ép buộc Thái Lan quay lại với thỏa thuận hay tiến trình đối thoại", ông Sihasak nói. Tổng thống Trump hồi tháng 10 từng đe dọa sẽ áp thuế để buộc Thái Lan và Campuchia đàm phán về thỏa thuận hòa bình, còn được gọi là Tuyên bố chung Kuala Lumpur.

Theo ông Sihasak, tình hình căng thẳng hiện nay giữa Thái Lan và Campuchia không phù hợp để bên thứ ba hòa giải, thêm rằng Phnom Penh "cần phải thể hiện sự chân thành và chủ động".

"Nếu bên kia cảm thấy họ thực sự muốn chấm dứt xung đột, chúng tôi đang chờ đợi để nghe họ lên tiếng. Điều Campuchia có thể làm là dừng hành động hiện nay và tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán", Ngoại trưởng Thái Lan nói.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow tại New York, Mỹ, ngày 27/9. Ảnh: AFP

Ông Sihasak cảnh báo chỉ có hai con đường, một là cố gắng hạ nhiệt căng thẳng, hướng tới hòa bình, còn lại là gia tăng căng thẳng, gây ra thêm tổn thất. Ông cũng nói thêm bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào từ Campuchia đều phải được lực lượng vũ trang Thái Lan xem xét.

"Lập trường của chúng tôi là sẽ phòng thủ và thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ", Ngoại trưởng Thái Lan cho biết. Ông Trump chưa lên tiếng về tuyên bố này của Ngoại trưởng Thái Lan.

Bà Eat Sophea, quan chức Bộ Ngoại giao Campuchia, hôm nay gặp các trưởng đại diện phái đoàn ngoại giao nước ngoài tại Campuchia và Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) để thông báo về diễn biến cuộc xung đột vừa bùng phát dọc biên giới với Thái Lan.

Bà nhấn mạnh Campuchia đánh giá cao vai trò của Nhóm Quan sát viên Lâm thời (IOT) và AOT trong việc kiểm chứng cam kết của Campuchia đối với thỏa thuận hòa bình, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ triệt để lệnh ngừng bắn và Tuyên bố chung Kuala Lumpur.

Căng thẳng Campuchia - Thái Lan tái bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới tranh chấp. Hai bên trong những ngày tiếp theo sử dụng các loại vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích các mục tiêu dọc biên giới tranh chấp, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Tính từ đầu tháng 7 tới nay, ít nhất 50 người, cả dân thường và binh sĩ, ở hai bên đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, hơn 300.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực xung đột.

Ngọc Ánh (Theo Bangkok Post, Guardian, AP)