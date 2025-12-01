Ông Trump sẽ công bố phim MRI để bác đồn đoán về sức khỏe

Tổng thống Trump nói sẽ công bố phim chụp MRI, sau khi Thống đốc Minnesota kêu gọi ông làm vậy để chứng minh sức khỏe thể chất và tinh thần.

"Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) của tôi hoàn hảo. Nếu các bạn muốn, tôi sẽ công bố", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/11 trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, trên đường từ Florida về thủ đô Washington sau Lễ Tạ ơn.

Ông Trump gần đây tiết lộ đã được chụp MRI trong cuộc kiểm tra sức khỏe thường niên ngày 10/10 tại bệnh viện quân y Walter Reed. Bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella sau đó nói rằng Tổng thống Trump có "sức khỏe xuất sắc", nhưng không đề cập gì đến việc ông được chụp MRI.

Ông Trump nói "không rõ bộ phận nào trên cơ thể mình đã được chụp chiếu". "Đó chỉ là chụp MRI thôi. Bộ phận nào à? Không phải chụp não vì tôi đã làm bài kiểm tra nhận thức và tôi làm rất tốt", ông giải thích.

Tuyên bố công khai phim MRI được ông Trump đưa ra sau khi Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, thành viên đảng Dân chủ, cho rằng Tổng thống đang "suy yếu về mặt thể chất", đồng thời đặt nghi vấn về "năng lực tinh thần" của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên trên Không lực Một, ngày 30/11. Ảnh: AFP

Ông Walz cũng đăng bài trên X kêu gọi ông Trump công bố kết quả chụp MRI. Nhà Trắng trước đó cho biết đây là cuộc kiểm tra theo dõi, gồm chụp chiếu nâng cao, xét nghiệm và đánh giá sức khỏe dự phòng.

"Tổng thống Trump vẫn cho thấy tình trạng sức khỏe tổng thể tuyệt vời", thông báo của Nhà Trắng có đoạn, cho biết thêm tuổi tim của ông trẻ hơn tuổi thật 14 năm và thông báo Tổng thống cũng được tiêm vaccine cúm và mũi tăng cường ngừa Covid-19.

Phân tích gần đây từ truyền thông Mỹ, dựa trên lịch trình công khai của Tổng thống Trump trên trang tin phi đảng phái Roll Call, cho thấy các dấu hiệu có thể phản ánh ảnh hưởng từ tuổi tác đối với các hoạt động của Tổng thống Mỹ.

Công chúng Mỹ gần đây không thấy ông Trump xuất hiện nhiều như cùng khoảng thời gian trong nhiệm kỳ đầu. Số lượng sự kiện công khai của ông giảm và ngắn hơn.

Ông ít di chuyển trong nước, dù số chuyến công du nước ngoài tăng thêm 4 chuyến so với hồi năm 2017. Hình ảnh Tổng thống 79 tuổi mắt nhắm nghiền tại Phòng Bầu dục, lộ rõ vẻ mệt mỏi gần đây cũng khiến công chúng Mỹ hoài nghi về gánh nặng tuổi tác.

Đức Trung (Theo USA Today, Hill)