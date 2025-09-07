Ông Trump sắp điều Vệ binh Quốc gia tới New Orleans

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ sớm điều Vệ binh Quốc gia tới New Orleans, bang Louisiana, nơi ông cho là "có nhiều vấn đề nhức nhối".

"Chúng tôi sẽ tới New Orleans và làm cho nơi đó thật an toàn. Hiện New Orleans có chút vấn đề, một vài vấn đề nhức nhối, như tội phạm giết người, khi có vài vụ giết người xảy ra. Chúng tôi sẽ không để yên cho điều đó. Chúng tôi sẽ tới và xử lý", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/9 nói về quyết định điều Vệ binh Quốc gia tới New Orleans.

Tổng thống Donald Trump tại bang Alaska, Mỹ ngày 15/6. Ảnh: AFP

Ông cam kết New Orleans, thành phố sôi động với gần 400.000 dân, sẽ "an toàn" trong vòng hai tuần, đồng thời ca ngợi thành tích giảm tội phạm ở thủ đô Washington kể từ khi chính quyền liên bang điều lực lượng an ninh tuần tra đường phố ở đây.

"Đó sẽ là nơi an toàn nhất. Và sau đó chúng ta sẽ đi đến những nơi khác trên khắp đất nước, chúng ta sẽ giảm tội phạm, chúng ta không thể để những thành phố rơi vào cảnh mất an toàn", ông Trump nói.

Tổng thống Trump xác nhận kế hoạch đặt lực lượng cảnh sát New Orleans dưới quyền kiểm soát trực tiếp của chính phủ liên bang. Ông Trump khẳng định New Orleans, thuộc bang Louisiana, có Thống đốc Jeff Landry là người "tuyệt vời", người muốn chính quyền liên bang giúp cải thiện tình hình khu vực. Thống đốc Landry là thành viên đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ hôm 3/9 nói ông cân nhắc giữa việc điều động Vệ binh Quốc gia tới New Orleans hoặc Chicago. Kế hoạch điều Vệ binh Quốc gia tới Chicago có thể vấp phải nhiều khó khăn, do thành phố này thuộc bang Illinois, dưới sự lãnh đạo của Thống đốc đảng Dân chủ JB Pritzker. Thống đốc Pritzker đã chỉ trích kế hoạch điều quân tới các thành phố của ông Trump.

