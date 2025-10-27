Ông Trump sẵn sàng giúp giải quyết xung đột Pakistan - Afghanistan

Tổng thống Trump bày tỏ sẵn sàng làm trung gian để tìm ra giải pháp cho xung đột biên giới Pakistan - Afghanistan, khi phái đoàn hai nước đang đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tôi nghe nói Pakistan và Afghanistan lại bắt đầu đấu nhau, nhưng tôi sẽ giải quyết rất nhanh gọn. Tôi biết rõ cả hai bên, chắc chắn chúng ta sẽ có giải pháp", Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận ngày 26/10 khi đang công du Malaysia.

"Tôi nghĩ mình không cần ra tay. Nhưng nếu tôi có thể dành thời gian và cứu sống hàng triệu người thì đó thực sự là điều tuyệt vời", ông nói thêm. Lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông hiểu rõ Tư lệnh lục quân Pakistan Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif, đồng thời tin rằng Islamabad có thể đàm phán thành công.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã giúp "kết thúc 8 cuộc chiến trong 8 tháng", ám chỉ các xung đột Israel - Hamas, Israel - Iran, Campuchia - Thái Lan, Ấn Độ - Pakistan, Congo - Rwanda, Serbia - Kosovo, Ai Cập - Ethiopia và Armenia - Azerbaijan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên chuyên cơ đi Florida hôm 17/10. Ảnh: AFP

Xung đột biên giới giữa Pakistan và Afghanistan bùng phát đầu tháng 10 sau khi Pakistan không kích Kabul, nhắm vào thủ lĩnh tổ chức khủng bố Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). Taliban đáp trả bằng các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Pakistan dọc biên giới dài 2.600 km, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Các bên đạt được lệnh ngừng bắn sau đối thoại tại Qatar ngày 19/10, mở đường cho các vòng đàm phán để chấm dứt hoàn toàn xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif tuần qua cảnh báo "chiến tranh trực diện" vẫn có thể nổ ra nếu đàm phán thất bại, song bày tỏ hy vọng Kabul thực sự muốn hòa bình.

Vị trí Afghanistan và Pakistan. Đồ họa: Al Jazeera

Islamabad và Kabul hôm nay bước vào ngày thứ ba trong vòng đàm phán thứ hai tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các nguồn thạo tin tiết lộ Afghanistan đã gửi bản dự thảo thỏa thuận cuối cùng cho phái đoàn Pakistan sau 15 giờ đàm phán liên tục, trong đó yêu cầu Islamabad tôn trọng lãnh thổ và không phận Afghanistan.

Chính quyền Taliban đề nghị Islamabad ngăn các nhóm đối lập hoạt động chống lại nước này. Dự thảo cũng đề xuất thiết lập cơ chế giám sát 4 bên để theo dõi việc tuân thủ ngừng bắn.

