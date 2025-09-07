Ông Trump rút gọn danh sách ứng viên Chủ tịch Fed

Cựu thống đốc Fed Kevin Warsh, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett hoặc thống đốc Fed Christopher Waller có thể là lãnh đạo tiếp theo của Fed.

Trước báo giới tại Nhà Trắng cuối tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố danh sách 3 ứng cử viên cuối cùng cho chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Đó là cựu thống đốc Fed Kevin Warsh, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett và thống đốc Fed Christopher Waller.

Ông Trump cho biết từng cân nhắc cả Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, nhưng ông Bessent không hào hứng với việc này. "Tôi từng có 4 người, nhưng giờ chỉ còn 3 thôi. Bessent nói với tôi rằng sẽ không đi đâu cả", Tổng thống Mỹ giải thích.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Warsh là đồng minh lâu năm của ông Trump, luôn khẳng định chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống sẽ không gây ra lạm phát. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng cân nhắc Warsh làm Chủ tịch Fed. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính thời đó Steven Mnuchin đã khuyên Tổng thống chọn Powell.

Trong khi đó, Waller được ông Trump đề cử vào Hội đồng thống đốc Fed năm 2020. Đến nay, ông gần như trở thành người truyền đạt chính cho các quyết định chính sách của Fed. Sau khi Fed liên tục nâng lãi suất giai đoạn 2022-2023 để kiềm chế lạm phát, nhà đầu tư bắt đầu theo sát các phát biểu của Waller để tìm manh mối khi nào lãi suất mới giảm.

Tuy nhiên, trước khi Waller được chú ý, Hassett mới là lựa chọn đầu tiên của ông Trump cho chức Chủ tịch Fed. Hassett là tiến sĩ kinh tế và luôn ủng hộ kế hoạch kinh tế chưa từng có tiền lệ của Tổng thống. Nhà kinh tế học Derek Tang cho rằng Hassett nhiều khả năng được đề cử vì đang làm việc tại Nhà Trắng và đã theo ông Trump từ nhiệm kỳ đầu.

Tổng thống Mỹ nhiều lần công khai ý định sẽ chỉ chọn người ủng hộ giảm lãi suất làm Chủ tịch Fed. Ông liên tục chỉ trích Powell vì hành động "quá chậm chạp", khiến người mua nhà chịu thiệt vì lãi vay mua thế chấp ở mức cao. Fed đã giữ nguyên lãi suất từ đầu năm nay, do lo ngại lạm phát từ chính sách thuế của ông Trump.

Sự lựa chọn của ông Trump cho vị trí Chủ tịch Fed sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến các thị trường tài chính. Fed có nhiệm vụ hoạch định chính sách tiền tệ, điều hành lãi suất, cung tiền để ổn định giá cả, tối đa hóa việc làm và bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính. Các quyết định của Fed được thị trường toàn cầu theo dõi sát sao, vì đôla Mỹ là đồng tiền dự trữ chủ chốt của thế giới.

Hà Thu (theo Reuters)