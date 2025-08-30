Ông Trump rút đặc quyền an ninh của bà Harris

Tổng thống Trump thu hồi quyền được Mật vụ bảo vệ dành cho cựu phó tổng thống Harris, người từng đối đầu với ông trong tranh cử.

Sở Mật vụ Mỹ thường duy trì biện pháp bảo vệ với các cựu phó tổng thống trong vòng 6 tháng sau khi họ rời nhiệm sở. Đối với cựu phó tổng thống Kamala Harris, thời gian được bảo vệ này kết thúc vào ngày 21/7, nhưng tổng thống Joe Biden trước khi mãn nhiệm đã ký sắc lệnh gia hạn thêm một năm dành cho bà.

Tuy nhiên, quan chức cấp cao Nhà Trắng ngày 29/8 cho biết Tổng thống Donald Trump đã thu hồi quyền được Sở Mật vụ bảo vệ đối với bà Harris từ ngày 1/9. Văn phòng của cựu phó tổng thống Mỹ sau đó cũng xác nhận thông tin này.

"Bà Harris rất biết ơn Sở Mật vụ Mỹ vì sự chuyên nghiệp, tận tâm và cam kết không lay chuyển của họ đối với vấn đề an ninh", Kirsten Allen, cố vấn cấp cao của bà Harris, nói.

Bà Harris đang sống ở Los Angeles và chuẩn bị thực hiện hành trình quảng bá cuốn sách "107 ngày" kể về chiến dịch tranh cử đối đầu với ông Trump năm 2024. Bà sẽ đến 17 địa điểm cả trong nước và quốc tế trong hành trình này.

Cựu phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại thành phố Pasadena, bang California, ngày 22/2. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass gọi quyết định thu hồi quyền bảo vệ với bà Harris là "hành động trả thù chính trị" của ông Trump, đồng thời bày tỏ mong muốn được dành sự bảo vệ an ninh cho cựu phó tổng thống.

"Điều này khiến cựu phó tổng thống gặp nguy hiểm và tôi mong muốn được hợp tác với Thống đốc để đảm bảo bà Harris được an toàn tại Los Angeles", Thị trưởng Bass tuyên bố.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã rút đặc quyền an ninh dành cho nhiều người, như cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, cựu ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley. Hồi tháng 3, ông Trump cũng rút đặc quyền an ninh với hai con của cựu tổng thống Biden là Hunter và Ashley Biden.

Ngọc Ánh (Theo AFP)