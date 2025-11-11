Ông Trump ra 'tối hậu thư' với kiểm soát viên không lưu

Ông Trump dọa sẽ cắt giảm lương của các kiểm soát viên không lưu không đi làm khi chính phủ đóng cửa, chỉ trích họ thiếu lòng yêu nước.

"Tất cả kiểm soát viên không lưu phải quay lại làm việc ngay lập tức. Bất kỳ ai không đi làm sẽ bị trừ lương nặng", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng Truth Social ngày 10/11.

Ông bày tỏ bất mãn về những người không đi làm dù họ biết vẫn sẽ được truy lĩnh lương khi chính phủ mở cửa trở lại. "Nếu các bạn muốn rời khỏi công việc này trong tương lai gần, xin đừng ngần ngại làm điều đó. Sẽ không có bất kỳ khoản thanh toán hoặc trợ cấp thôi việc nào. Các bạn sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi những người yêu nước chân chính", ông viết.

Ông cũng mô tả những kiểm soát viên không lưu vẫn đi làm trong lúc chính phủ đóng cửa là "những người yêu nước vĩ đại", đề xuất thưởng 10.000 USD cho mỗi người vì đã cống hiến cho đất nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn tại căn cứ chung Andrews, Maryland ngày 9/11. Ảnh: AP

Từ ngày 1/10, các kiểm soát viên không lưu tại Mỹ phải làm việc mà không nhận được lương cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại, khiến nhiều người xin nghỉ phép. Tuần trước, chính quyền ông Trump ra lệnh giảm 10% số chuyến tại hàng chục sân bay, do lo ngại tình trạng thiếu hụt nhân sự có thể ảnh hưởng đến an toàn hàng không.

Nghị sĩ Dân chủ Rick Larsen chỉ trích những bình luận của ông Trump. "Những nhân viên làm việc suốt nhiều giờ tại các tháp kiểm soát không lưu xứng đáng được cảm ơn và trân trọng, chứ không phải bị công kích vô cớ về lòng yêu nước", Larsen nói.

Triển vọng về giải pháp cho lần đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ đã trở nên tươi sáng hơn vào ngày 10/11, sau khi Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát nhận đủ số phiếu ủng hộ của các nghị sĩ Dân chủ để thông qua dự luật cấp ngân sách cho chính phủ đến hết tháng 1/2026.

Tuy nhiên, chủ tịch Hiệp hội Kiểm soát viên không lưu Quốc gia (NATCA) Nick Daniels lưu ý phải mất hai tháng rưỡi sau thời gian đóng cửa năm 2019, toàn bộ nhân viên không lưu mới được nhận lương truy lĩnh.

Thanh Tâm (Theo AFP)