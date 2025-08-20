Ông Trump ra lệnh sơn đen tường biên giới với Mexico

Tổng thống Mỹ yêu cầu sơn đen toàn bộ tường kim loại dọc biên giới với Mexico, để tăng nhiệt độ bề mặt, hạn chế người nhập cư trèo qua.

"Đây là yêu cầu cụ thể của Tổng thống Donald Trump, người hiểu trong thời tiết nóng bức ở đây, khi sơn đen thì bề mặt sẽ càng nóng và khiến việc trèo qua khó khăn hơn", Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Kristi Noem phát biểu trong chuyến thăm một đoạn tường biên giới ở biên giới New Mexico ngày 19/8.

"Vậy nên chúng tôi sẽ sơn đen toàn bộ bức tường biên giới phía nam, để ngăn chặn những cá nhân tìm cách vào Mỹ bất hợp pháp", bà Noem nói thêm. Bà cũng hỗ trợ lăn sơn trong sự kiện.

Lãnh đạo DHS Kristi Noem hỗ trợ sơn đen tường biên giới trong họp báo ngày 19/8. Ảnh: Reuters

Phần lớn tường biên giới Mỹ - Mexico được làm từ các cột thép dựng sát nhau, cao 5-9 m. Một số đoạn có thêm các tấm kim loại, lưới thép hoặc bê tông, nhưng kết cấu chính vẫn là khung rào thép, cho phép lực lượng biên phòng dễ dàng quan sát.

"Các phần của bức tường biên giới sẽ trông rất khác nhau, tùy theo địa hình và khu vực", bà Noem nói. Lãnh đạo Cơ quan Biên phòng Mỹ Mike Banks, người dự sự kiện cùng bà Noem, cho biết thêm lớp sơn còn giúp ngăn rỉ sét.

Tháng trước, ông Trump đã ký ban hành "đạo luật to đẹp", cấp 165 tỷ USD cho DHS, phần lớn để tăng cường an ninh biên giới phía nam và trục xuất người nhập cư trái phép.

Trong số này, 46,5 tỷ USD được phân bổ để xây dựng và hoàn thiện bức tường biên giới, vốn đã bắt đầu được thi công từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Bà Noem cho biết bức tường sẽ được bổ sung thêm công nghệ, camera, cảm biến.

Một phần của bức tường biên giới Mỹ - Mexico được sơn đen, ngày 19/8. Ảnh: Reuters

Chính quyền Trump đang thúc đẩy hoàn thành bức tường, ngay cả khi số lượng người vượt biên trái phép vào Mỹ giảm mạnh.

Trong tháng 6, Mỹ ghi nhận hơn 6.000 người di cư bị bắt dọc biên giới phía nam, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, so với đỉnh điểm 6.000 người mỗi ngày dưới thời tổng thống Joe Biden.

Đức Trung (Theo CBS News, Hill, NY Post)