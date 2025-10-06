Ông Trump 'phàn nàn Thủ tướng Israel quá tiêu cực'

Tổng thống Mỹ được cho là đã chỉ trích Thủ tướng Israel "quá tiêu cực" do không nhanh chóng chấp thuận kế hoạch hòa bình Gaza đã được Hamas đồng ý.

Trong cuộc điện đàm hôm 3/10 về kế hoạch hòa bình ở Dải Gaza, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng việc Hamas đồng ý một phần với kế hoạch hòa bình ở Dải Gaza do ông Trump đưa ra là "tin tốt", Axios ngày 5/10 dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu lại có quan điểm khác, đáp lại Tổng thống Mỹ rằng "điều này chẳng có gì đáng mừng và cũng chẳng có ý nghĩa gì cả", nguồn thạo tin kể lại.

"Tôi chẳng hiểu nổi tại sao ông lúc nào cũng tiêu cực thế. Đây rõ là chiến thắng. Cứ nhận đi", ông Trump đáp lại với giọng bực tức.

Tờ New York Post của Mỹ cũng dẫn nguồn tin thân cận trong Nhà Trắng xác nhận thông tin này. Quan chức này nói thêm ông Trump sau đó phàn nàn rằng Thủ tướng Netanyahu "luôn tìm cách làm hỏng các thỏa thuận" mà ông đưa ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Norfolk, Virginia, hôm 5/10. Ảnh: AP

Ngày 4/10, một ngày sau cuộc điện đàm, các trợ lý của Thủ tướng Netanyahu tuyên bố rằng ông và Tổng thống Trump "hoàn toàn nhất trí" về kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, nguồn thạo tin cho hay trong cuộc điện đàm, hai lãnh đạo đã tranh cãi và ông Trump "cảm thấy khó chịu".

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel chưa phản hồi về thông tin này.

Ông Trump tuần trước công bố kế hoạch 20 điểm nhằm đạt hòa bình ở Gaza, nhận được sự ủng hộ từ Israel cùng nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo. Kế hoạch này yêu cầu ngừng bắn, thả con tin ở Gaza trong vòng 72 giờ sau khi các bên thống nhất thỏa thuận, giải giáp Hamas và quân đội Israel dần rút khỏi dải đất. Chính quyền chuyển tiếp hậu xung đột được giám sát bởi "Hội đồng Hòa bình", cơ quan do ông Trump làm chủ tịch.

Tổng thống Mỹ sau đó nói Israel đã đồng ý với đường ranh giới rút quân trong đề xuất của ông và nếu Hamas cũng nhất trí, sẽ lập tức có lệnh ngừng bắn. Các cuộc đàm phán gián tiếp về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas dự kiến bắt đầu tại Ai Cập trong hôm nay.

Ngọc Ánh (Theo Axios, NYPost, Independent)