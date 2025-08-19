Ông Trump: 'Ông Putin muốn đạt thỏa thuận vì tôi'

Ông Trump trao đổi với ông Macron trước cuộc họp ở Nhà Trắng, tin rằng Tổng thống Nga muốn đạt thỏa thuận hòa bình Ukraine "vì tôi".

"Tôi cho là ông ấy muốn thỏa thuận. Tôi nghĩ ông ấy muốn đạt thỏa thuận vì tôi, ông hiểu ý tôi không. Nghe thật điên rồ phải không nào", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 nói với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng, đề cập đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Dù ông Trump nói nhỏ, đoạn trao đổi đã lọt vào micro bật sẵn và được các phóng viên có mặt tại đó ghi lại. Sự kiện diễn ra trước khi Tổng thống Mỹ bước vào cuộc họp kín với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và 7 lãnh đạo châu Âu về chấm dứt chiến sự Ukraine.

Chiếc micro vô tình thu tiếng ông Trump thì thầm với ông Macron Đoạn trao đổi giữa ông Trump và ông Macron ở Nhà Trắng ngày 18/8. Video: The Australian News

Câu nói này phần nào cho thấy sự lạc quan của Tổng thống Mỹ vào mối quan hệ với Tổng thống Nga sau hội nghị thượng đỉnh tại Anchorage, Alaska hôm 15/8.

Sau cuộc gặp, ông Trump và đặc phái viên Steve Witkoff đều tuyên bố đã thành công khi thuyết phục Tổng thống Nga cho phép phương Tây đảm bảo an ninh "kiểu NATO" cho Ukraine sau khi Kiev và Moskva ký hiệp ước hòa bình.

"Chúng tôi đã phần nào đi tới thỏa thuận Mỹ có thể cung cấp hình thức bảo vệ tương tự Điều 5 của NATO. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy phía Nga đồng ý với điều kiện này", ông Witkoff nói hôm 16/8.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 18/8 chúc mừng ông Trump về thỏa thuận đã đạt được với ông Putin, nhấn mạnh việc Mỹ đưa ra đảm bảo này cùng với các đối tác châu Âu là "bước tiến lớn".

"Việc ông nói: 'Tôi sẵn sàng tham gia đảm bảo an ninh' là bước tiến lớn, thực sự là bước đột phá, tạo ra khác biệt lớn", ông Rutte cho hay. "Cảm ơn ông vì điều đó".

Ông Trump và ông Macron trò chuyện trong cuộc họp với các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định Nga chưa từng cam kết đồng ý để bất kỳ lực lượng quân sự nào thuộc NATO hiện diện tại Ukraine. Lãnh đạo Nga cũng chưa đưa ra tuyên bố cụ thể về việc sẽ đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine sau cuộc họp ở Alaska.

Tổng thống Mỹ cho hay đã điện đàm với Tổng thống Nga sau cuộc họp kín với Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu. Ông sẽ sắp xếp một cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ trong thời gian tới.

"Một lần nữa, đây là khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm", ông Trump viết trên Truth Social. "Ai cũng vui mừng về khả năng Nga - Ukraine đạt được hòa bình".

Hồng Hạnh (Theo New York Post)