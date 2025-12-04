Ông Trump: 'Ông Putin muốn chấm dứt chiến sự Ukraine'

Tổng thống Trump tin người đồng cấp Nga Putin muốn chấm dứt chiến sự Ukraine, sau khi hai đại diện đàm phán Mỹ đến Moskva gặp ông chủ Điện Kremlin.

"Tôi nghĩ họ đã có một cuộc gặp rất tốt với Tổng thống Vladimir Putin", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngày 3/12. "Sự kiện đó sẽ mang lại kết quả gì? Tôi không thể nói trước, vì hai bên cần cùng nhau hợp tác".

Tổng thống Trump bình luận sau khi được hỏi về cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump, với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin ngày 2/12. Hai đại diện Mỹ đến Moskva để trình bày bản cập nhật của kế hoạch do Washington đề xuất và đã thương lượng với Kiev, nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

"Tổng thống Putin muốn kết thúc cuộc chiến. Đó là cảm nhận của họ", ông chủ Nhà Trắng tiếp tục. "Ông ấy muốn có một thỏa thuận".

Theo Tổng thống Trump, phía Ukraine "cơ bản đã đồng thuận" với đề xuất từ Mỹ. Ông cho rằng Kiev đáng lẽ nên chấp nhận một thỏa thuận từ tháng 2, khi ông và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky gặp mặt tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 3/12. Ảnh: AFP

Điện Kremlin ngày 3/12 cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ bất kể bao nhiêu lần, cho đến khi tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

"Một số điều được chấp nhận, nhưng cũng có những điều không thể chấp nhận được, đây là tiến trình bình thường để đạt thỏa hiệp", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Ông không nêu rõ Nga chấp nhận và bác bỏ điều gì trong đề xuất thỏa thuận.

Ông Peskov thêm rằng "đây là lần đầu tiên có sự trao đổi ý kiến trực tiếp giữa đôi bên". Ông cho biết Moskva kỳ vọng Washington cũng sẽ giữ kín về tiến trình này để có thể đạt được tiến bộ trong đàm phán hòa bình.

Vòng đàm phán mới diễn ra trong bối cảnh NATO đã cam kết chi hàng trăm triệu USD mua vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói họ cần bảo đảm "Ukraine ở vị thế tốt nhất để có thể tiếp tục chiến đấu".

Tổng thống Zelensky cho biết một cánh cửa dẫn đến hòa bình đã mở ra và lưu ý các nỗ lực đàm phán hiện nay cần được hỗ trợ bằng việc gia tăng sức ép lên Nga.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)