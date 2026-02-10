Ông Trump: Nước Mỹ đã bước vào 'nền kinh tế Trump'

Tổng thống Mỹ bày tỏ tự hào khi nhận định nước Mỹ đang vận hành theo nền kinh tế Trump, với GDP tăng trưởng 5,6%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi nền kinh tế đất nước dưới sự lãnh đạo của ông trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Tom Llamas phát sóng ngày 8/2.

"Tại thời điểm nào thì chúng ta mới bước vào nền kinh tế Trump?" Llamas hỏi.

"Tôi muốn nói rằng chúng ta đang ở trong nền kinh tế này rồi", ông Trump trả lời. "Tôi rất tự hào".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 3/2. Ảnh: AFP

Ông Trump liên tục nhắc đến người tiền nhiệm Joe Biden, cho hay ông Biden đã để lại cho ông một nền kinh tế hỗn loạn và lạm phát cao chưa từng có.

"Tôi thừa hưởng thời kỳ lạm phát nghiêm trọng nhất lịch sử đất nước. Lạm phát phi mã", ông nói.

Lạm phát ở Mỹ vào tháng 6/2022 là 9,1%, mức cao nhất trong hơn 40 năm, nhưng đã giảm xuống 3% vào tháng 1/2025, tháng mà ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Tháng 12/2025, tỷ lệ lạm phát ở Mỹ ở mức 2,7% với giá thực phẩm và năng lượng lần lượt tăng 3,1% và 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá thực phẩm và năng lượng vào tháng 1/2025 đã tăng 2,5% và 1% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 1/2025 là 4% và ở mức 4,4% trong tháng 12/2025. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ duy trì dưới 5% kể từ tháng 9/2021 sau khi tăng vọt trong những tháng đầu của đại dịch Covid-19.

Tổng thống Mỹ cho hay tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng 5,6% từ khi ông lên lãnh đạo.

Tuy nhiên, NBC dẫn số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế đạt mức tăng trưởng quy đổi theo năm là 4,4% trong quý III năm 2025. Chưa có quý nào tăng trưởng trên 5% kể từ năm 2021, thời điểm Mỹ đang phục hồi sau đại dịch.

Cơ quan chức năng Mỹ hiện chưa công bố dữ liệu cho quý IV năm ngoái, nhưng hầu hết ước tính về tăng trưởng của quý IV năm 2025 đều thấp hơn con số ông Trump đưa ra. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng cho hay con số hơn 5% mà ông Trump nói đến là dự báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Atlanta.

"Tôi nghĩ năm 2026 thậm chí còn tốt hơn nữa", ông Trump nói với Llamas. "Chúng ta có hàng trăm tỷ USD đang đổ vào đất nước. Thực tế là hàng nghìn tỷ. 18 nghìn tỷ USD đang được đầu tư vào đất nước chúng ta ngay lúc này. Nhà máy, xí nghiệp cùng hàng nghìn doanh nghiệp đang được xây dựng trên khắp cả nước".

Tuy nhiên, trang web của Nhà Trắng thông báo các khoản đầu tư tại Mỹ hiện nay vào khoảng 9,6 nghìn tỷ USD, chỉ bằng hơn một nửa so với số tiền mà ông Trump đã nêu.

Khi được hỏi liệu các nhà máy và xí nghiệp của công ty nước ngoài có kịp khai trương tại Mỹ trong nhiệm kỳ của ông hay không, Tổng thống Mỹ trả lời: "Chắc chắn rồi, sẽ mở cửa trong vòng một năm tới một năm rưỡi nữa".

Ông Trump đưa ra nhận định vào thời điểm đa số người dân Mỹ được hỏi đều bày tỏ không hài lòng với thực trạng kinh tế, còn ông đang tích cực vận động nhằm đưa thông điệp kinh tế của mình đến các bang chiến trường trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Khảo sát của NPR/Marist/PBS News công bố tuần trước cho thấy chỉ có 36% người trưởng thành tán thành cách điều hành kinh tế của ông Trump, trong khi 59% không đồng tình.

Hồng Hạnh (Theo NBC, The Hill)