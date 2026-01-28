Ông Trump nói sẽ 'hạ nhiệt' ở Minneapolis

Tổng thống Trump cho biết sẽ 'hạ nhiệt tình hình' tại Minneapolis, sau khi các vụ ICE nổ súng làm chết 2 dân thường khiến chiến dịch siết nhập cư của ông bị chỉ trích dữ dội.

"Chúng tôi sẽ hạ nhiệt tình hình một chút", Tổng thống Donald Trump ngày 27/1 trả lời Fox News song thêm rằng đây không phải một cuộc "rút quân".

Tổng thống cũng thừa nhận rằng Gregory Bovino, chỉ huy lực lượng Tuần tra Biên giới, người có quan điểm cứng rắn về vấn đề nhập cư vừa được điều khỏi Minneapolis, là một người "khá cực đoan" và việc ông hiện diện ở thành phố không giúp ích gì cho tình hình hiện tại.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 27/1. Ảnh: AP

Ông Trump cho biết Tom Homan, quan chức an ninh biên giới hàng đầu của Mỹ, người có phong cách ít đối đầu hơn, cùng ngày đã gặp Thống đốc Minnesota Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey nhằm kiểm soát thiệt hại sau vụ đặc vụ di trú bắn chết nam y tá 37 tuổi Alex Pretti hôm 24/1.

Pretti là công dân Mỹ thứ hai bị các nhân viên di trú bắn chết tại Minneapolis trong tháng này, biến thành phố thành tâm điểm của những căng thẳng và tranh cãi liên quan tới chính sách trục xuất hàng loạt mà chính quyền Tổng thống Trump đang thực thi. Công dân Mỹ Renee Good, người mẹ ba con, đã bị một đặc vụ bắn ở cự ly gần ngay trong xe của mình vào ngày 7/1.

Mặc dù nhiều video cho thấy Pretti không gây ra bất cứ mối đe dọa nào, các quan chức cấp cao ban đầu khẳng định anh có ý định sát hại các đặc vụ liên bang.

Tổng thống bác bỏ cách gọi "kẻ ám sát" mà một trợ lý cấp cao đã dùng để mô tả Pretti. "Tôi muốn một cuộc điều tra thật sự công minh và chính trực", ông nói. Dù vậy, Tổng thống vẫn chỉ trích Pretti vì mang theo súng, dù có giấy phép và nó vốn đã bị tịch thu trước khi anh này bị bắn.

"Tôi không thích việc anh ta có súng, tôi cũng không thích việc anh ta mang theo hai băng đạn nạp đầy", Tổng thống nói.

Tổng thống Trump đã lên tiếng ủng hộ Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, người từng mô tả Pretti là một "kẻ khủng bố nội địa", khẳng định bà sẽ không từ chức và đang làm việc "rất tốt".

Diễn biến vụ sĩ quan bắn chết công dân Mỹ ở Minnesota qua từng khung hình Diễn biến từng giây vụ sĩ quan bắn chết công dân Mỹ ở Minnesota. Video: Guardian

Thị trưởng Frey cho biết trong một tuyên bố sau cuộc gặp với Homan rằng ông đã thảo luận về những tác động tiêu cực nghiêm trọng mà chiến dịch trấn áp nhập cư đã gây ra cho Minneapolis, đồng thời khẳng định thành phố sẽ không thực thi các luật di trú liên bang.

Thống đốc Walz cho hay ông đã yêu cầu thực hiện các cuộc điều tra công tâm về những vụ nổ súng do đặc vụ liên bang gây ra tại thành phố, đồng thời đề nghị cắt giảm đáng kể lực lượng này ở bang Minnesota.

Cái chết của Pretti đang thổi bùng làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Mỹ. Cựu tổng thống Joe Biden ngày 27/1 nói rằng sự việc xảy ra ở Minneapolis đã "phản bội lại những giá trị cơ bản nhất của người Mỹ".

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul cho rằng các đặc vụ liên quan đến vụ nổ súng nên bị yêu cầu nghỉ công tác để điều tra, thêm rằng những người đứng đầu ICE, lực lượng Tuần tra Biên giới cũng như Sở Di trú và Nhập tịch sẽ phải điều trần trước quốc hội vào tháng tới.

Hai vụ nổ súng là đỉnh điểm của nhiều tháng bạo lực leo thang, khi các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng lực lượng Tuần tra Biên giới trong trang phục bịt mặt, không bảng tên và được vũ trang hạng nặng liên tục bắt những người bị nghi là nhập cư trái phép trên đường phố.

Vấn đề này thậm chí có thể dẫn đến việc chính phủ Mỹ bị đóng cửa một lần nữa, khi đảng Dân chủ đe dọa chặn các dự luật chi tiêu định kỳ dự kiến được bỏ phiếu tại Thượng viện vào cuối tuần.

"Cả cộng đồng đều cảm thấy phẫn nộ trước toàn bộ sự việc" Stephen McLaughlin, 68 tuổi, cư dân Minneapolis, nói. "Mục tiêu của chính phủ là đe dọa người dân, điều đó thực sự đáng sợ".

Vũ Hoàng (Theo AFP)