Ông Trump nói sắp chặn tội phạm ma túy Venezuela 'trên bộ'

Ông Trump nói những nỗ lực "trên bộ" để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy của Venezuela sẽ sớm bắt đầu, sau chiến dịch tập kích trên biển.

"Các bạn trong vài tuần gần đây đã nỗ lực ngăn chặn rất nhiều kẻ buôn bán ma túy Venezuela", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/11 phát biểu trực tuyến với binh sĩ Mỹ nhân dịp Lễ Tạ ơn. "Các bạn có nhận ra rằng không còn nhiều kẻ buôn ma túy đi bằng đường biển nữa không".

Ông Trump cho rằng chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ nhằm vào các xuồng chở ma túy ngoài khơi Venezuela đã "ngăn chặn được khoảng 85% hoạt động buôn lậu".

"Những kẻ buôn ma túy không muốn vận chuyển bằng đường biển nữa, và giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngăn chặn chúng trên bộ. Chiến dịch ngăn chặn trên bộ dễ dàng hơn và sẽ sớm bắt đầu", Tổng thống Mỹ cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/11. Ảnh: AFP

Hiện chưa rõ tuyên bố "ngăn chặn trên bộ" của Tổng thống Trump có phải ám chỉ việc Mỹ có thể mở đợt tấn công trên bộ vào Venezuela, hay sẽ sử dụng các loại vũ khí tập kích chính xác tầm xa.

Ông Trump cũng cáo buộc những kẻ buôn bán ma túy đang giết hàng trăm nghìn người mỗi năm ở Mỹ bằng các loại chất này. "Chúng ta đang cảnh báo họ 'hãy ngừng gửi chất độc tới đất nước chúng tôi'", Tổng thống Trump nói.

Venezuela chưa phản hồi về phát ngôn của Tổng thống Mỹ.

Trước đó, ông Trump cho biết ông có thể đối thoại với người đồng cấp Nicolas Maduro, nhưng cũng không loại trừ khả năng mở chiến dịch can thiệp vào Venezuela. Căng thẳng hai nước những tháng gần đây gia tăng do Washington tăng hiện diện quân sự tại vùng biển Caribe, với lý do Mỹ đang ở trong tình trạng chiến tranh với các băng đảng bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Trong khi đó, Venezuela cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị cho kế hoạch can thiệp nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro và tiến hành các hoạt động diễn tập để đề phòng.

Ít nhất 83 người đã thiệt mạng trong các vụ tập kích "xuồng chở ma túy" do Mỹ tiến hành kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên biển Caribe hồi tháng 9.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Fox News)