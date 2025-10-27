Ông Trump nói Mỹ giúp đảng của Tổng thống Argentina thắng lớn

Ông Trump tuyên bố đảng của Tổng thống Milei nhận "rất nhiều sự hỗ trợ" từ Mỹ để giành chiến thắng áp đảo trong bầu cử giữa kỳ ở Argentina.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay ca ngợi đảng La Libertad Avanza (LLA) của Tổng thống Argentina Javier Milei giành đa số ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 26/10 là "chiến thắng lớn ngoài mong đợi" và "tuyệt vời".

"Ông ấy đã nhận được rất nhiều hỗ trợ từ Mỹ. Tôi dành cho ông ấy sự ủng hộ mạnh mẽ. Chúng tôi đang hợp tác với nhiều quốc gia ở Nam Mỹ và đặc biệt chú trọng vào khu vực này", Tổng thống Mỹ cho hay.

Tổng thống Trump (trái) và Tổng thống Milei tại Nhà Trắng ngày 14/10. Ảnh: AFP

Chính quyền Mỹ đã đề xuất gói cứu trợ 40 tỷ USD, gồm thỏa thuận hóa đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ USD đã ký kết và đề xuất về cơ sở đầu tư trị giá 20 tỷ USD, nhằm hỗ trợ Tổng thống Milei trước cuộc bỏ phiếu.

Trong bầu cử giữa kỳ, LLA giành được 40,7% số phiếu, bỏ xa phe đối lập. Kết quả này trao giúp ông Milei tiếp tục thúc đẩy cuộc cải tổ nền kinh tế triệt để, dù nhiều người bất mãn với các biện pháp thắt lưng buộc bụng nghiêm ngặt của ông.

"Chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền nhờ cuộc bầu cử đó, bởi giá trái phiếu Argentina đã tăng giá. Toàn bộ xếp hạng tín dụng của họ cũng được nâng lên", ông Trump nói, song nhấn mạnh rằng Mỹ "không tham gia vì tiền".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mô tả gói hỗ trợ này là "cây cầu" giúp đỡ dự án kinh tế của ông Milei. "Ông ấy đang phải khắc phục hậu quả của 100 năm chính sách sai lầm và sẽ xoay chuyển tình thế nhờ sự hỗ trợ của Mỹ", Bộ trưởng Bessent nói.

Tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch Ratings tuần trước cho biết sự hậu thuẫn của Mỹ đối với thị trường Argentina đã giúp nước này tránh bị hạ xếp hạng tín dụng, song Argentina vẫn cần kế hoạch tổng thể hơn để tái thiết dự trữ ngoại hối nếu muốn được nâng hạng.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)