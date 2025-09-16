Ông Trump nói Mỹ đã tìm được người mua TikTok

Tổng thống Donald Trump cho biết đã tìm được một nhóm nhà đầu tư mua TikTok ở Mỹ, nhưng chưa tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Thông tin trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngày 16/9. "Chúng tôi đã đạt một thỏa thuận về TikTok. Mỹ có một nhóm các công ty rất lớn muốn mua lại nó", ông Trump cho hay. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết về thương vụ này.

Ông bổ sung rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận nhằm giữ TikTok tiếp tục hoạt động tại đây. Theo đó, tài sản của nền tảng xã hội này tại Mỹ sẽ được chuyển sang cho các chủ sở hữu nước này từ công ty ByteDance của Trung Quốc. Động thái này có thể khép lại vấn đề kéo dài gần một năm qua.

Theo Reuters, một thỏa thuận liên quan đến ứng dụng mạng xã hội có 170 triệu người dùng tại Mỹ được xem là bước đột phá trong cuộc đàm phán suốt nhiều tháng qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, xoa dịu cuộc chiến thương mại đã khiến thị trường toàn cầu bất ổn.

Bất kỳ thỏa thuận nào cũng có thể cần được Quốc hội Mỹ phê duyệt. Trước đó năm 2024 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, quốc hội đã thông qua một đạo luật yêu cầu công ty Trung Quốc thoái vốn bởi lo ngại dữ liệu người dùng Mỹ có thể bị Bắc Kinh truy cập hoặc tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng thông qua nền tảng mạng xã hội này.

Tuy nhiên, chính quyền của ông Trump nhiều lần trì hoãn thực thi yêu cầu ứng dụng này phải dừng hoạt động tại Mỹ do lo ngại sẽ khiến người dùng phẫn nộ và làm gián đoạn các kênh truyền thông chính trị. Đồng thời, Tổng thống Mỹ đã ba lần gia hạn thời hạn thoái vốn của ByteDance.

Tổng thống Trump cho rằng Tiktok đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái. Tài khoản TikTok cá nhân của ông hiện có đến 15 triệu người theo dõi. Nhà Trắng cũng mở tài khoản chính thức trên nền tảng này vào tháng trước.

CNBC hôm 15/9 cho biết thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng 30-45 ngày tới, trong đó có sự tham gia của các nhà đầu tư hiện tại ở công ty mẹ ByteDance từ Trung Quốc và nhà đầu tư mới.

Trong khi, theo thông tin hồi tháng 4, thỏa thuận sẽ tách riêng hoạt động của TikTok tại Mỹ thành một công ty mới với trụ sở và do các nhà đầu tư nước này nắm giữ phần lớn cổ phần, điều hành.

Hôm 14/9, Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán thuế quan mới tại Tây Ban Nha, trong đó họ lần đầu bổ sung nội dung về sở hữu TikTok. Việc đưa TikTok vào chương trình nghị sự do Bộ Tài chính Mỹ công bố là cơ sở chính trị để chính quyền Trump tiếp tục gia hạn thời gian hoạt động của nền tảng.

Theo giới quan sát, nhiều khả năng cuộc gặp sẽ giúp kéo dài thời gian mà ByteDance buộc phải thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ nếu không sẽ bị đóng cửa, vốn đến hạn vào 17/9.

Tú Anh (theo Reuters)