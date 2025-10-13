Ông Trump nói đùa mình 'sẽ không được lên thiên đường'

Tổng thống Mỹ đùa rằng "không gì có thể giúp ông được lên thiên đường", khi phóng viên nhắc đến lời ông từng nói về cuộc chiến Nga - Ukraine.

"Vài tuần trước, ngài từng nói trong một buổi phỏng vấn, rằng ngài hy vọng chấm dứt cuộc chiến Ukraine bởi công lao ấy sẽ giúp ngài được lên thiên đường. Liệu thỏa thuận lần này (Israel - Hamas) có giúp ích không?", phóng viên Fox News Peter Doocy đặt câu hỏi khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn trên chuyên cơ Không Lực Một về thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas và cuộc chiến Nga - Ukraine.

"Tôi là người thích nói đùa. Tôi cho là chẳng có gì giúp đưa tôi được lên thiên đường cả, tôi thực sự nghĩ thế", ông Trump vừa cười vừa trả lời.

Ông Trump: 'Có lẽ tôi không lên được thiên đường' Ông Trump nói về thiên đường trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 12/10. Video: Nhà Trắng

"Tôi nghĩ mình sẽ không lên được thiên đường. Có lẽ ngay lúc này tôi đang ở thiên đường, khi chúng ta bay trên Không Lực Một. Tôi không chắc mình có lên được thiên đường hay không, nhưng tôi đã làm cho cuộc sống của nhiều người tốt đẹp hơn", ông nói tiếp.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh nếu "cuộc bầu cử năm 2020 không bị gian lận", ông đã cứu được hàng triệu mạng người Nga và Ukraine bằng cách không để cuộc chiến xảy ra.

Ông Trump nói đùa khi ông đang trên đường đến Israel trước khi Hamas dự kiến thả 20 con tin còn sống vào ngày 13/10. Tổng thống tuyên bố chiến sự ở Gaza đã kết thúc và bày tỏ mong muốn đến thăm vùng lãnh thổ này.

Tổng thống Mỹ che ô, bước lên chuyên cơ Không Lực Một ngày 12/10. Ảnh: AFP

Hồng Hạnh (Theo Mediaite)