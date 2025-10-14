Ông Trump nói đùa khi gọi nhầm Thủ tướng Canada là Tổng thống

Khi Thủ tướng Canada nhắc đến việc ông Trump đã gọi nhầm chức danh của mình thành "Tổng thống", ông Trump cười và đáp "ít ra tôi không gọi anh là Thống đốc".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến Canada trong bài phát biểu cảm ơn khoảng 30 lãnh đạo, đại diện thế giới đã có mặt tại Ai Cập ngày 13/10 để dự lễ ký kết tuyên bố chung về Gaza. Tuy nhiên, ông đã gọi nhầm chức danh của Thủ tướng Canada Mark Carney mà dường như không nhận ra điều này.

Ông Trump đùa khi gọi nhầm Thủ tướng Canada là Tổng thống Ông Trump nói đùa với Thủ tướng Canada tại Hội nghị Hòa bình Gaza ở Ai Cập ngày 13/10. Video: NYPost

"Hôm nay cũng có mặt lãnh đạo Canada. Thật tuyệt vời. Tổng thống Canada đã gọi điện cho tôi, muốn biết sự kiện này có quan trọng không, thực ra ông ấy thừa hiểu tầm quan trọng của thỏa thuận. Mà lãnh đạo Canada đâu rồi nhỉ? Ông đang ở đâu?", ông Trump nói.

Sau bài phát biểu, ông Carney tiến tới bắt tay ông Trump và cuộc trò chuyện của hai lãnh đạo tình cờ lọt vào micro.

"Cảm ơn vì đã nâng cấp tôi lên Tổng thống", ông Carney dí dỏm nói.

Ông Trump, 79 tuổi, mỉm cười và vỗ vai ông Carney. "Ồ, tôi đã nói thế à?", Tổng thống Mỹ đáp, cười và nói thêm: "Ít ra tôi cũng không gọi anh là Thống đốc".

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, Tổng thống Trump liên tục công khai kêu gọi Canada sáp nhập vào Mỹ và trở thành bang thứ 51. Ông tiếp tục nhắc đến việc này khi gặp ông Carney tại Nhà Trắng hôm 7/10 khiến Thủ tướng Canada phải cười trừ và thốt lên: "Đây không phải điều tôi muốn nói".

Hồng Hạnh (Theo News18)