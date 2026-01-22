Ông Trump nói đã giúp các CEO trở nên 'rất giàu có'

Tổng thống Mỹ cho rằng các chính sách của ông từ đầu nhiệm kỳ hai đã giúp nhiều doanh nhân có tài sản tăng gấp đôi.

Ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu trong nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ tài chính, tiền số đến tư vấn, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ). Trong buổi nói chuyện, ông tiếp tục ca ngợi kinh tế Mỹ, khẳng định nước này đang "làm rất tốt" chỉ trong một năm, với dòng vốn đầu tư đổ vào mạnh và môi trường kinh doanh thuận lợi.

Ông nhấn mạnh các chính sách của mình đã mang lại lợi ích lớn cho giới doanh nghiệp. "Tôi gặp những doanh nhân lớn nhất, và nói 'Chúc mừng anh'. Họ hỏi rằng 'Vì điều gì'. Tôi trả lời "Vì tài sản của anh tăng gấp đôi từ khi tôi làm Tổng thống. Và họ nói "Thậm chí còn hơn thế", ông Trump kể lại.

Ông cho biết đã giúp "một vài người trong căn phòng này trở nên rất giàu có". "Tôi thậm chí chẳng cần phải hỏi 'Dạo này anh thế nào?' Có vẻ mọi người đang kiếm được rất nhiều tiền", Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay CEO Apple Tim Cook tại WEF Davos ngày 21/1. Ảnh: Reuters

PBS cho biết CEO Apple, Visa, Cisco, Salesforce, JPMorgan Chase và Amazon được mời đến cuộc gặp này. Năm ngoái, Apple nhiều lần công bố tăng đầu tư vào sản xuất trong nước, để giảm thiểu tác động từ thuế nhập khẩu, với tổng số tiền lên tới 600 tỷ USD.

Tháng 11/2025, hãng xe Nhật Bản Toyota cũng thông báo rót thêm 10 tỷ USD làm pin xe điện tại Mỹ. Hai doanh nghiệp này đều được ông Trump nhắc đến trong bài phát biểu.

Tổng thống Mỹ khẳng định nước này là "quốc gia hấp dẫn nhất thế giới, tuyệt vời để đầu tư". Ông cho biết chính quyền đã tạo ra "một nền tảng" để các CEO phát huy năng lực, giúp họ kiếm được "rất nhiều tiền" và mở rộng hoạt động tại Mỹ. Đặc biệt là chính sách cho phép doanh nghiệp khấu trừ 100% chi phí đầu tư trong năm đầu tại các nhà máy, thay vì khấu hao dần trong 40 năm.

Ông Trump cũng ca ngợi chính sách thuế nhập khẩu, khẳng định có thể giúp nước Mỹ thu về "600 tỷ USD" hoặc hơn thế. Thuế nhập khẩu là trụ cột trong chương trình đối ngoại nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump. Đến nay, nước này đã áp thuế nhập khẩu lên hầu hết đối tác thương mại, dao động 10-50%. Họ còn áp thuế riêng với nhiều ngành, như nhôm, thép, gỗ, ôtô và linh kiện xe hơi.

Dù vậy, các loại thuế này đang được Tòa án Tối cao Mỹ xem xét về tính pháp lý. Giới phân tích kỳ vọng phán quyết sẽ được công bố đầu năm nay.

Hà Thu (theo PBS, Reuters)