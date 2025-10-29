Ông Trump nói có thể giảm thuế nhập khẩu liên quan fentanyl cho hàng Trung Quốc

Tổng thống Mỹ dự định giảm thuế nhập khẩu liên quan đến vấn đề fentanyl cho hàng hóa Trung Quốc, hiện ở mức 20%.

Ngày 28/10, trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trước báo giới rằng ông dự định giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa Trung Quốc, do Bắc Kinh đã cam kết kiểm soát xuất khẩu các hóa chất để sản xuất fentanyl. Mức này hiện là 20%.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ 2 ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump cũng khẳng định "mối quan hệ với Trung Quốc rất tốt". "Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc gặp tốt đẹp với ông Tập", Tổng thống Mỹ nói.

Cuối tuần trước, quan chức đàm phán hai nước đã đạt được khung thỏa thuận thương mại trong cuộc gặp tại Kuala Lumpur, Malaysia. Việc này có thể ngăn Mỹ áp thuế 100% lên hàng Trung Quốc từ đầu tháng 11, cũng như việc Bắc Kinh thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Hai bên đã thảo luận nhiều nội dung, gồm mở rộng thương mại, cuộc khủng hoảng fentanyl, phí vào cảng Mỹ, đất hiếm, TikTok và các chủ đề khác.

Đầu năm nay, Mỹ hai lần nâng thuế nhập khẩu bổ sung lên hàng Trung Quốc vì vấn đề fentanyl (một loại ma túy). Cùng bị áp thuế về việc này còn có Canada và Mexico. Trung Quốc sau đó áp thuế trả đũa với nhiều sản phẩm từ Mỹ, như than đá, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), dầu thô, máy móc trang trại và một số loại ôtô. Họ cũng siết xuất khẩu nhiều kim loại quan trọng. Google từng bị điều tra chống độc quyền, còn hai công ty khác của Mỹ bị Trung Quốc đưa vào danh sách đen.

Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc đầu năm nay leo thang nhanh, khi có thời điểm Washington áp thuế tới 145% với Bắc Kinh, và Bắc Kinh trả đũa bằng 125%. Quan hệ thương mại hai bên dịu lại từ tháng 5, sau khi đạt thỏa thuận giảm thuế. Tuy nhiên, căng thẳng bùng phát trở lại từ đầu tháng này, sau khi Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm, khiến ông Trump tuyên bố áp thuế thêm 100% từ ngày 1/11.

