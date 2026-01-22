Ông Trump nói 'chỉ mất 3 phút' thuyết phục ông Macron tăng giá thuốc

Bằng cách dọa áp thuế 25% với toàn bộ hàng hóa, ông Donald Trump cho biết chỉ mất 3 phút để thuyết phục Tổng thống Pháp tăng giá thuốc.

Ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ). Tại đây, ông tiếp tục ca ngợi các thành tựu của kinh tế Mỹ và các chính sách đã áp dụng thời gian qua, trong đó có thuế nhập khẩu.

Tổng thống Mỹ tiết lộ từng đàm phán với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về vấn đề giá thuốc kê đơn. Ông đề nghị ông Macron nâng giá thuốc trong nước, vì giá ở Mỹ cao gấp 13-15 lần. Ông lấy ví dụ viên thuốc giá 130 USD ở Mỹ được bán với giá 10 USD ở Pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 21/1. Ảnh: Reuters

Trump cho biết đã cảnh báo Pháp sẽ bị áp thuế nhập khẩu mạnh tay trừ phi giá thuốc được nâng lên gấp đôi hoặc gấp ba, bởi "họ đã hưởng lợi từ trò lừa này quá lâu". Ông Macron ban đầu từ chối.

"Ngài chắc chắn sẽ làm điều đó. Tôi không nghi ngờ điều này", ông Trump kể lại những gì đã nói với ông Macron. Tổng thống Mỹ cho biết sẽ áp thuế 25% "với mọi sản phẩm" và 100% với rượu vang cũng như champagne Pháp. Ông Macron sau đó đã đồng ý.

"Tính trung bình, tôi chỉ mất 3 phút để các nước nói ra điều tương tự", ông Trump cho biết.

Thuế nhập khẩu là trụ cột trong chương trình đối ngoại nhiệm kỳ hai của Trump. Tổng thống Mỹ sử dụng chúng để gây sức ép chính trị và tái đàm phán các thỏa thuận thương mại với những quốc gia xuất khẩu hàng sang Mỹ. Chính sách này giúp chính quyền Trump có thêm đòn bẩy để buộc đối tác nhượng bộ.

Đến nay, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu lên hầu hết đối tác thương mại, dao động 10-50%. Ngoài ra, họ còn áp thuế riêng với nhiều ngành, như nhôm, thép, gỗ, ôtô và linh kiện xe hơi.

Cuộc đàm phán giá thuốc diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ nỗ lực giảm giá thuốc trong nước. Họ đã đạt thỏa thuận giảm giá với nhiều hãng dược phẩm, đồng thời gắn mức chi trả của chương trình Medicare với mức giá thấp nhất mà các hãng dược áp dụng tại các quốc gia phát triển khác. Ông Trump cho rằng người Mỹ đang phải trợ giá cho mức giá thấp của dược phẩm ở nước ngoài.

Ngoài giá thuốc, quan hệ Mỹ - Pháp gần đây còn căng thẳng vì vấn đề Greenland. Ông Trump tuần trước dọa tăng thuế nhập khẩu với 8 nước cho đến khi kiểm soát được hòn đảo này, gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan

Tổng thống Pháp vì thế đang thúc đẩy việc kích hoạt công cụ chống cưỡng ép thương mại (ACI) của EU, hay còn gọi là "bazooka thương mại". Tuy nhiên, công cụ này chưa từng được sử dụng và có thể kéo theo nhiều hệ quả về kinh tế - chính trị.

Hà Thu (theo WEF, WSJ)