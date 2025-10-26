Ông Trump nhún nhảy trong lễ đón tại sân bay Malaysia

Tổng thống Trump nhiệt tình nhún nhảy cùng nhóm vũ công chào mừng của Malaysia khi ông đến Kuala Lumpur, chặng đầu tiên trong chuyến công du châu Á 5 ngày.

Tổng thống Donald Trump sáng nay đến sân bay quốc tế ở Kuala Lumpur sau chuyến bay kéo dài 23 tiếng từ Washington. Ông bước xuống chuyên cơ Không lực Một và được Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đón trên thảm đỏ.

Bên lề thảm đỏ, một nhóm vũ công mặc trang phục với các màu sắc đại diện cho các dân tộc chính của Malaysia nhảy múa để chào đón Tổng thống. Đáp lại, ông Trump cũng nhún nhảy, giơ tay hưởng ứng theo tiếng nhạc.

Ông Trump nhún nhảy khi được đón tại sân bay Malaysia Tổng thống Trump nhún nhảy theo đoàn vũ công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/10. Video: AP

Trong điểm dừng chân đầu tiên tại Malaysia ngày 26-27/10, Tổng thống Trump sẽ tham dự các sự kiện thuộc khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN, dự kiến ký thỏa thuận thương mại với Malaysia, chứng kiến lễ ký thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social trước đó, Tổng thống mô tả đây là "thỏa thuận hòa bình vĩ đại mà tôi tự hào là người đã làm trung gian giữa Campuchia và Thái Lan". Ông thêm rằng thỏa thuận sẽ được ký ngay khi ông vừa đến nơi "nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả mọi người tại sự kiện lớn này".

Lễ ký kết ban đầu dự kiến diễn ra vào cuối ngày 26/10, nhưng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul được cho là đã yêu cầu dời lịch sớm hơn vì Thái hậu Thái Lan Sirikit vừa qua đời hôm 25/10.

Sau Malaysia, ông Trump sẽ đến Nhật Bản ngày 27/10 và gặp tân Thủ tướng Sanae Takaichi ngày 28/10. Bà Takaichi dự kiến tái khẳng định kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy ưu đãi thuế quan.

Tổng thống tiếp tục lên đường đến Hàn Quốc ngày 29/10, gặp Tổng thống Lee Jae-myung và dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tâm điểm tại Hàn Quốc là cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30/10, trước khi lãnh đạo Mỹ về nước. Giới quan sát cho biết sự kiện có thể quyết định liệu hai nước sẽ chấm dứt hay tiếp tục cuộc chiến thương mại bùng lên từ đầu năm. Ông Trump đã áp thêm thuế quan với Trung Quốc và dọa hủy cuộc gặp, nhưng sau đó thay đổi ý định.

Vũ Hoàng (Theo NY Post, AFP, Reuters)