Ông Trump nhiều lần gọi Greenland thành Iceland trong diễn văn

Tổng thống Trump liên tục nói Greenland thành Iceland khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, mặc dù Nhà Trắng giải thích rằng ông không nhầm lẫn.

Trong bài phát biểu ngày 21/1 trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 4 lần nhắc đến Iceland trong các bình luận về căng thẳng quan hệ giữa Washington và các thành viên NATO. Dường như lãnh đạo Mỹ đã nhầm lẫn quốc đảo này với Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch mà ông đang yêu cầu đồng minh chuyển giao quyền kiểm soát.

"Tôi đang giúp châu Âu. Tôi đang giúp NATO. Và cho đến vài ngày gần đây, trước khi tôi nói với họ về Iceland, họ vẫn yêu mến tôi", ông Trump nói. Iceland là đảo quốc trên Đại Tây Dương nằm giữa Greenland và Anh.

Trong một đoạn phát biểu sau đó vài phút, ông Trump tiếp tục nhắc đến Iceland ba lần, khi bày tỏ hoài nghi về cam kết sát cánh cùng với Mỹ của các nước đồng minh trong NATO.

"Họ không sát cánh cùng chúng tôi trong vấn đề Iceland. Tôi thấy rõ điều đó. Thị trường chứng khoán của chúng tôi đã giảm lần đầu tiên hôm qua vì Iceland. Vậy là Iceland đã khiến chúng tôi tốn rất nhiều tiền", ông Trump nói.

Tổng thống Trump nhiều lần nhầm lẫn Greenland thành Iceland Tổng thống Trump nhiều lần nhắc đến Iceland trong bài diễn văn ngày 21/1 trước WEF. Video: X/ClashReport

Chi tiết này lập tức thu hút nhiều bình luận và chia sẻ trên truyền thông cũng như mạng xã hội Mỹ. Nhà báo Libbey Dean, đài News Nation cho rằng lãnh đạo Mỹ đã nhầm Greenland với đảo quốc Iceland.

Tuy nhiên, thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã phản hồi bài viết và khẳng định Tổng thống Mỹ không nhầm lẫn. "Phần phát biểu soạn sẵn của ông ấy nhắc đến Greenland như 'một mảnh băng' vì nó vốn là như vậy. Cô mới là người duy nhất đang nhầm lẫn mọi thứ", bà Leavitt viết, dường như đề cập đến việc kết hợp giữa "ice" (băng) với "land" (vùng đất).

Thống đốc California Gavin Newsom, thuộc đảng Dân chủ và được xem là ứng viên tiềm năng cho bầu cử tổng thống năm 2028, đã tận dụng chi tiết này để chỉ trích về độ minh mẫn của lãnh đạo Mỹ. "Không có điểm nào trong câu chuyện này bình thường cả. Họ đang cố bình thường hóa một sự lệch chuẩn về nhận thức", Newsom nói.

Vị trí Iceland và Greenland. Đồ họa: Iceland Tours

Tại Davos, Tổng thống Trump tuyên bố đạt được khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai về Greenland, đồng thời hủy kế hoạch áp thuế với 8 nước châu Âu phản đối Mỹ nỗ lực kiểm soát hòn đảo.

Tổng thống Trump cho biết kết quả tích cực đạt được khi ông gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte bên lề hội nghị, trong khi NATO cũng xác nhận ông Rutte có cuộc gặp "rất hiệu quả" với ông Trump.

Hai phía không cung cấp thông tin cụ thể về khuôn khổ và tránh đề cập liệu thỏa thuận này có đồng nghĩa với Mỹ sẽ kiểm soát hòn đảo ở Bắc Cực hay không.

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2. Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Thanh Danh (Theo AFP)