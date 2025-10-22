Tổng thống Trump nhận giải Kiến trúc sư Hòa bình năm 2025, do tổ chức phi lợi nhuận Quỹ Richard Nixon trao tặng.

"Tổng thống Donald Trump đã được vinh danh với giải thưởng 'Kiến trúc sư Hòa bình' của Quỹ Richard Nixon", Nhà Trắng thông báo trên X ngày 21/10.

Lễ trao giải được tổ chức kín tại Nhà Trắng sáng cùng ngày. CBS News dẫn các nguồn thạo tin cho biết sự kiện có sự tham dự của bà Tricia Nixon Cox, con gái cố tổng thống Richard Nixon, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien và Jim Byron, quyền giám đốc Cơ quan Lưu trữ Quốc gia.

Nhà Trắng sau đó đăng video ngắn gồm một số hình ảnh tại buổi lễ. Website Quỹ Richard Nixon cũng thông báo Tổng thống Trump là người nhận giải năm nay.

Ông Trump nhận giải 'Kiến trúc sư Hòa bình' Tổng thống Donald Trump nhận giải Kiến trúc sư Hòa bình. Video: YouTube/WhiteHouse

Quỹ Richard Nixon là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Richard Nixon ở Yorba Linda, bang California. Tổ chức này được ông Nixon thành lập năm 1983.

Sau khi ông Nixon qua đời năm 1994, Quỹ Richard Nixon thiết lập giải Kiến trúc sư Hòa bình và bắt đầu trao từ năm 1995 "cho những cá nhân theo đuổi mục tiêu suốt đời của ông là xây dựng một thế giới hòa bình hơn".

Tổng thống Donald Trump nhận giải Kiến trúc sư Hòa bình tại Nhà Trắng ngày 21/10. Ảnh: X/WhiteHouse

Trước ông Trump, Quỹ Richard Nixon từng trao giải Kiến trúc sư Hòa bình cho hai tổng thống Mỹ George H.W. Bush vào năm 2000 và George W. Bush vào năm 2024. Một số cái tên đáng chú ý khác từng nhận giải thưởng này còn có thượng nghị sĩ John McCain, cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu.

Như Tâm (Theo CBS News, UPI)