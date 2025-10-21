Ông Trump nhắc nhở phóng viên quệt vào gương 400 tuổi

Tổng thống Mỹ ngừng lại giữa chừng trong buổi họp báo với Thủ tướng Australia để nhắc nhở phóng viên đã quệt máy ảnh vào chiếc gương cổ.

"Chúng ta ngồi đây để bàn về thương mại, tàu ngầm và nhiều thiết bị quân sự", Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nói về phạm vi hợp tác với Australia trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 20/10 với Thủ tướng Anthony Albanese thì bất ngờ ngừng lại.

"Ôi, cậu phải cẩn thận chứ. Cẩn thận vào. Chớ làm vỡ cái gương. Nó 400 tuổi rồi. Máy ảnh vừa quệt vào gương. Ôi trời", ông nhắc nhở phóng viên, sau đó xoa dịu bầu không khí căng thẳng bằng câu nói đùa dí dỏm.

"Tôi vừa mới cho chuyển cái gương từ tầng hầm lên đây. Vậy mà điều đầu tiên xảy ra là máy ảnh quệt trúng nó. Thật khó tin phải không? Khó tin thật nhưng đời mà, luôn có chuyện không như ý", Tổng thống Mỹ nói, khiến các quan chức trong căn phòng bật cười.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Australia phát biểu trước truyền thông tại Nhà Trắng ngày 20/10. Ảnh: AP

Buổi họp báo nhằm công bố thỏa thuận khoáng sản trị giá 8,5 tỷ USD giữa Mỹ và Australia, nhằm củng cố chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc, loại khoáng sản quan trọng đối với quốc phòng và năng lượng sạch.

"Thỏa thuận đã được chuẩn bị trong nhiều tháng. Đây là chiến thắng lớn cho cả hai quốc gia", ông Trump nói.

Thủ tướng Albanese gọi thỏa thuận là "bước tiến đưa quan hệ đối tác Mỹ - Australia lên tầm cao mới", nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận đối với kinh tế và công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang gia tăng.

Hồng Hạnh (Theo News18)