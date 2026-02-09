Ông Trump nêu thời điểm ông Tập thăm Mỹ

Tổng thống Mỹ thông báo sẽ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng vào cuối năm nay, giữa lúc hai bên tìm cách tái thiết quan hệ.

"Ông ấy sẽ đến Nhà Trắng vào cuối năm nay. Đây là hai quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và có mối quan hệ rất tốt", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn được NBC News phát sóng ngày 8/2, đề cập Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lần gần nhất ông Tập thăm Mỹ là năm 2023. Tổng thống Trump cũng dự kiến thăm Trung Quốc vào tháng 4.

Tổng thống Trump (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, hồi tháng 10/2025. Ảnh: AFP

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập điện đàm về thương mại, vấn đề đảo Đài Loan, xung đột Ukraine và tình hình ở Iran.

Lãnh đạo Trung Quốc cảnh báo Mỹ nên thận trọng về động thái bán vũ khí cho Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc coi là lãnh thổ chờ thống nhất. Chủ tịch Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng các vấn đề song phương, trong đó có thương mại, có thể giải quyết theo cách hòa bình.

"Bằng cách giải quyết từng vấn đề và liên tục xây dựng lòng tin lẫn nhau, chúng ta có thể tìm ra con đường đúng đắn để hai nước cùng tồn tại và hợp tác", đài truyền hình nhà nước CCTV dẫn lời ông Tập cho hay.

Trong khi đó, ông Trump mô tả cuộc điện đàm với ông Tập là "rất tốt", thêm rằng "cả hai bên đều nhận ra tầm quan trọng của duy trì điều này".

Washington và Bắc Kinh đã trải qua giai đoạn căng thẳng về thuế quan trong năm ngoái, khi ông Trump áp mức thuế đối ứng cao với hàng hóa từ Trung Quốc. Tuy nhiên, hai nước đã đạt được thỏa thuận sau nhiều tháng đàm phán.

Mỹ ngày 6/2 kêu gọi tổ chức đàm phán ba bên với Nga và Trung Quốc để thiết lập thỏa thuận mới về kiểm soát vũ khí hạt nhân, sau khi hiệp ước New START giữa Moskva và Washington hết hạn. Tuy nhiên, Bắc Kinh từ chối tham gia với lý do số lượng đầu đạn nguyên tử ít hơn nhiều so với hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới.

Thanh Tâm (Theo AFP, CCTV)