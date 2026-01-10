Ông Trump nêu thời điểm gặp Tổng thống Colombia

Tổng thống Trump thông báo người đồng cấp Colombia sẽ đến Mỹ vào đầu tháng 2, bày tỏ lạc quan về quan hệ giữa Washington và Bogota.

"Tôi mong chờ cuộc gặp với Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại Nhà Trắng, trong tuần đầu tiên của tháng 2", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội ngày 9/1.

Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng cuộc gặp sẽ mang lại "kết quả rất tốt" cho cả Mỹ và Colombia. "Cocaine và các loại ma túy khác phải bị ngăn chặn, không được xâm nhập vào Mỹ", ông cho hay.

Tổng thống Colombia chưa lên tiếng về thông tin.

Tổng thống Petro phát biểu tại thủ đô Bogota ngày 13/11/2025. Ảnh: AFP

Căng thẳng giữa Mỹ và Colombia gia tăng sau khi quân đội Mỹ ngày 3/1 mở chiến dịch ở Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Tổng thống Trump tuyên bố rằng một chiến dịch nhằm vào Colombia "nghe có vẻ hợp lý". Ông cũng chỉ trích người đồng cấp Petro, cáo buộc Tổng thống Colombia "có những hành động đáng lo ngại, thích sản xuất cocaine và bán đến Mỹ".

Tổng thống Petro sau đó đáp trả rằng "ông Trump, hãy ngừng vu khống tôi", chỉ trích gay gắt chiến dịch của Mỹ ở Venezuela, cho rằng hoạt động này không có cơ sở pháp lý.

Tình hình hạ nhiệt phần nào sau cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo trong đêm 7/1. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn truyền thông sau đó, Tổng thống Petro nói kịch bản Mỹ hành động quân sự với Colombia là "mối đe dọa thật sự".

Colombia và Mỹ là đồng minh quân sự, kinh tế quan trọng trong khu vực, song quan hệ giữa hai nước gần đây trở nên căng thẳng. Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào năm ngoái, ông Trump thường xuyên tranh cãi với ông Petro về các vấn đề như thuế quan, chính sách di cư.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)