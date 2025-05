Ông Trump nêu lý do chặn Harvard tuyển sinh viên quốc tế

Tổng thống Mỹ Trump nói Harvard không đồng ý cung cấp danh sách sinh viên quốc tế, khi bảo vệ quyết định chặn trường này tuyển học viên nước ngoài.

Harvard không nói gần 31% sinh viên của họ đến từ nước ngoài. Thế mà những quốc gia đó, trong đó có một số không hề thân thiện với Mỹ, không trả đồng nào tiền học phí cho sinh viên của mình hoặc có ý định làm vậy", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 25/5.

Tổng thống Trump nói chính quyền muốn Harvard cung cấp danh tính của các sinh viên nước ngoài đang theo học, đề xuất mà ông cho là "hợp lý" vì trường đã nhận hàng tỷ USD trợ cấp từ chính quyền liên bang, song ban lãnh đạo Harvard không đáp ứng.

Ông Trump tái khẳng định chính quyền muốn biết tên các sinh viên nước ngoài ở Harvard và họ đến từ quốc gia nào, đồng thời đề nghị trường "đừng tiếp tục yêu cầu chính phủ liên bang cấp tiền" và hãy dùng số tiền mình có.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Morristown, New Jersey hôm 24/5. Ảnh: AP

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem hôm 22/5 ra lệnh thu hồi giấy phép Chương trình Sinh viên và Trao đổi Du học (SEVP) của Đại học Harvard, cho biết quyết định có hiệu lực ngay lập tức. SEVP là cơ chế cho phép các đại học tại Mỹ tuyển du học sinh và đào tạo sinh viên nước ngoài có visa du học.

Theo bà Noem, đây là hệ quả của việc Harvard "nhiều lần từ chối cung cấp thông tin cần thiết cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ, duy trì môi trường trường học không an toàn, thù địch với sinh viên Do Thái, khuyến khích ủng hộ Hamas và áp dụng các chính sách DEI (đa dạng, công bằng, hòa nhập) mang tính phân biệt chủng tộc".

Một thẩm phán liên bang ngày 23/5 ra lệnh chặn động thái của chính quyền ông Trump, sau khi Đại học Harvard đệ đơn kiện với lý do đây là hành động "tùy tiện, thất thường, trái pháp luật và vi hiến".

Nhà Trắng đang gây sức ép với các trường đại học ở Mỹ trên một số lĩnh vực, nhằm phản ứng lại điều mà chính quyền ông Trump cho là chủ nghĩa bài Do Thái không kiểm soát và đảo ngược các chính sách DEI. Giới chức cũng đã thu hồi thị thực và trục xuất sinh viên nước ngoài tham gia biểu tình phản đối chiến sự ở Gaza, cáo buộc họ ủng hộ nhóm vũ trang Hamas.

Đối với Harvard, chính quyền ông Trump đã đe dọa sẽ rà soát lại khoản tài trợ khoảng 9 tỷ USD cho trường, sau đó đóng băng 2,2 tỷ USD và các thỏa thuận hợp tác trị giá 60 triệu USD. Nhà Trắng còn có ý định trục xuất một nghiên cứu viên của Trường Y Harvard.

Mất sinh viên quốc tế, vốn chiếm khoảng 1/4 tổng số sinh viên, sẽ là tổn thất lớn đối với Harvard, do trường thu học phí hàng chục nghìn USD mỗi năm đối với nhóm này. Harvard hiện là trường đại học giàu nhất nước Mỹ với quỹ hiến tặng lên tới hơn 53 tỷ USD.

Phạm Giang (Theo AFP)