Ông Trump nêu kỳ vọng về cuộc gặp ông Putin

Tổng thống Mỹ Trump kỳ vọng có "trao đổi mang tính xây dựng" hướng đến chấm dứt chiến sự Ukraine, khi gặp người đồng cấp Nga Putin cuối tuần này.

"Tôi sẽ trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin và nói rằng 'ngài phải chấm dứt cuộc chiến này'", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 11/8. "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có các trao đổi mang tính xây dựng".

Tổng thống Mỹ cho biết ông dự định thăm dò các giới hạn của ông Putin cho hòa bình, rồi điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu ngay sau cuộc gặp. Ông muốn thấy "một lệnh ngừng bắn thật nhanh chóng", nhưng sẽ không đơn phương đưa ra một thỏa thuận cho hai bên. "Việc đó không phải do tôi quyết định", Tổng thống khẳng định.

Theo ông Trump, cả Nga và Ukraine đều sẽ cần phải nhượng bộ về đất để chấm dứt chiến sự. "Sẽ có trao đổi, sẽ có thay đổi về đất đai", ông nói.

"Đây thực sự là một cuộc gặp thăm dò", ông Trump bình luận về hội nghị với ông Putin, cho biết "có lẽ chỉ cần hai phút đầu cuộc gặp" là biết liệu có thể đạt tiến triển hay không.

"Tôi có thể rời đi và nói 'chúc may mắn', và thế là hết. Tôi có thể nói 'chuyện này không thể giải quyết được'", ông Trump cảnh báo khả năng Mỹ từ bỏ vai trò trung gian.

Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 11/8. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin dự kiến gặp nhau tại bang Alaska ngày 15/8, trong nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine đã kéo dài hơn ba năm. Đây là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo Mỹ - Nga kể từ tháng 6/2021, khi ông Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva, Thụy Sĩ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 11/8 kỳ vọng cuộc gặp sẽ tạo ra cú hích để hai bên bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Tổng thống Zelensky cuối tuần trước tuyên bố mọi quyết định không có sự tham gia của Ukraine đều không mang lại hòa bình, đồng thời bác bỏ khả năng Kiev nhượng bộ lãnh thổ.

Andriy Yermak, chánh văn phòng tổng thống Ukraine, ngày 11/8 cho biết ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và viết trên X rằng hòa bình bền vững đòi hỏi "một lệnh ngừng bắn vô điều kiện làm tiền đề cho các cuộc đàm phán thực chất".

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ xây dựng gói lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, kêu gọi không nhượng bộ Moskva và Brussels sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính, quân sự cho Kiev.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)