Ông Trump nêu khả năng bị phe Dân chủ luận tội

Tổng thống Trump nói đảng Cộng hòa phải thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, nếu không ông sẽ bị phe Dân chủ tìm cách luận tội.

"Các ngài phải thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, vì nếu chúng ta không thắng, họ sẽ tìm ra cách để luận tội tôi. Tôi sẽ bị luận tội", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các thành viên đảng Cộng hòa tại cuộc họp ở thủ đô Washington ngày 6/1.

Tổng thống Trump kêu gọi các thành viên trong đảng gạt bỏ khác biệt và đẩy mạnh quảng bá những chính sách của ông về giới tính, chăm sóc sức khỏe và tính toàn vẹn của bầu cử tới những cử tri đang bất bình vì chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

"Người dân nói rằng người thắng cử tổng thống sẽ thua bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tôi ước gì các ngài có thể giải thích cho tôi tại sao họ lại có suy nghĩ đó", lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Tổng thống Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, hồi tháng 12/2025. Ảnh: AP

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Maxine Waters trước ám chỉ rằng chiến dịch tập kích, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có thể là lý do để luận tội ông Trump. "Tôi đang cân nhắc chuyện luận tội. Ngay cả khi đảng Cộng hòa từ chối hành động, đảng Dân chủ cũng không thể im lặng hay thụ động trước những hành động cực đoan từ chính quyền", nghị sĩ Waters nói.

Đảng Cộng hòa đang đẩy mạnh nỗ lực tiếp cận cử tri trước cuộc bầu cử giữa kỳ, khi mà đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm ba ghế là có thể lấy lại quyền kiểm soát Hạ viện. Phe Cộng hòa cũng cần duy trì thế đa số tại Thượng viện để tạo nền tảng vững chắc ủng hộ các chính sách của Tổng thống Trump.

Ông Trump từng bị luận tội hai lần trong nhiệm kỳ đầu tiên. Năm 2019, ông bị đảng Dân chủ luận tội với cáo buộc gây sức ép lên Ukraine để nước này điều tra đối thủ Joe Biden. Năm 2021, ông bị luận tội vì cáo buộc thúc giục người ủng hộ tiến về Đồi Capitol, nơi xảy ra vụ bạo loạn ngày 6/1/2021.

Hai lần luận tội này đều được đệ trình tại Hạ viện Mỹ, nơi đảng Dân chủ kiểm soát. Tuy nhiên, ông Trump được Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa chiếm đa số, tuyên trắng án cả hai lần.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, NBC)