Ông Trump: Mỹ - Trung sẽ hợp tác về vấn đề Ukraine

Tổng thống Trump nói ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đồng ý hợp tác trong vấn đề Ukraine, khẳng định đây là cuộc gặp "thành công tuyệt vời".

"Vấn đề Ukraine được nêu ra rất nhiều. Chúng tôi thảo luận về vấn đề này trong thời gian dài và cả hai sẽ cùng hợp tác để xem liệu có đi tới kết quả nào không", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một ngày 30/10, nhắc về cuộc gặp trước đó với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thêm rằng lãnh đạo Trung Quốc sẽ hỗ trợ trong vấn đề Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10. Ảnh: AP

Tổng thống Trump gọi cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình là "thành công lớn", chấm cuộc gặp "đạt 12 điểm trên thang 10". Lãnh đạo Mỹ cũng thông báo ông sẽ tới thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm sau để tham gia các cuộc đàm phán mới.

"Tôi sẽ tới Trung Quốc vào tháng 4 và ông ấy sẽ tới Mỹ vào thời điểm sau đó, có thể là tới Florida, Palm Beach hay thủ đô Washington", ông Trump nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận thông tin này.

Tổng thống Mỹ nói thêm trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này, ông "quá bận" để gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng ông có thể quay lại. "Tôi có mối quan hệ rất tốt với ông Kim Jong-un", ông Trump khẳng định.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc trước đó có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau 6 năm, hai lãnh đạo dành nhiều lời khen ngợi cho đối phương. Kết thúc cuộc gặp, ông Trump lên chuyên cơ về nước, trong khi ông Tập Cận Bình bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc và dự hội nghị cấp cao APEC tại đây.

Ngọc Ánh (Theo AFP)