Ông Trump: Mỹ thành trò cười sau vụ lao xe và nổ Cybertruck

Ông Trump chỉ trích lực lượng an ninh trong vụ lao xe tại New Orleans và nổ Cybertruck ở Las Vegas, nói Mỹ "đã thành trò cười" cho thế giới.

"Đất nước chúng ta là thảm họa, trò cười cho cả thế giới! Đây là điều xảy ra khi có biên giới mở, kèm với đó là sự lãnh đạo yếu kém, không hiệu quả và hầu như không hiện hữu", Tổng thống đắc cử Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm nay.

Ông Trump lên tiếng sau khi xảy ra vụ lao xe vào đám đông tụ tập mừng năm mới ở thành phố New Orleans, bang Louisiana, rạng sáng 1/1 khiến 15 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Cảnh sát Mỹ cũng đang điều tra vụ xe Cybertruck phát nổ sáng 1/1 bên ngoài khách sạn Trump International tại Las Vegas, bang Nevada, khiến tài xế thiệt mạng và ít nhất 7 người bị thương.

Tổng thống đắc cử Mỹ chỉ trích Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các công tố viên đảng Dân chủ là "thiếu năng lực và suy thoái", cáo buộc họ chỉ tập trung nhắm vào ông thay vì đảm bảo an ninh công cộng.

"Mỹ đang tan vỡ. Sự xói mòn nghiêm trọng về an toàn, an ninh quốc gia và dân chủ đang xảy ra trên khắp đất nước. Chỉ sự lãnh đạo mạnh mẽ mới ngăn được tình trạng này. Hẹn gặp lại vào ngày 20/1. Hãy đưa Mỹ vĩ đại trở lại!", ông nói và kêu gọi Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) can thiệp "trước khi quá muộn".

Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Phoenix, bang Arizona, ngày 22/12/2024. Ảnh: AFP

FBI xác định nghi phạm trong vụ lao xe là Shamsud-Din Jabbar, 42 tuổi, thêm rằng họ đã phát hiện "một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong xe" của anh ta. Jabbar bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát địa phương sau khi lao xe.

Truyền thông Mỹ hôm nay đưa tin tài xế thiệt mạng trong vụ nổ xe Cybertruck là Matthew Livelsberger, 37 tuổi, từng phục vụ 18 năm trong lực lượng đặc nhiệm Mỹ nồi xanh của lục quân Mỹ.

FBI đang xác định xem hai sự việc có liên hệ với nhau hay không. Theo truyền thông Mỹ, Jabbar và Livelsberger có nhiều điểm chung như đều là cựu binh, từng đóng quân tại một căn cứ và thuê xe qua ứng dụng Turo.

Như Tâm (Theo New York Post, Fox News)