Ông Trump: Mỹ sẽ ứng cứu nếu người biểu tình Iran bị sát hại

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ ứng cứu nếu chính phủ Iran "giết hại người biểu tình ôn hòa", sau khi ghi nhận những trường hợp thiệt mạng đầu tiên.

"Nếu Iran bắn và sát hại dã man người biểu tình ôn hòa, điều họ vốn thường làm, Mỹ sẽ tới giải cứu những người đó. Chúng tôi đã chuẩn bị và sẵn sàng lên đường", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 2/1, song không nêu cụ thể sẽ hành động như thế nào.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi truyền thông Iran hôm 1/1 cho biết ít nhất 6 người đã chết trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình, đánh dấu những trường hợp thiệt mạng đầu tiên trong đợt bất ổn đã kéo dài nhiều ngày.

Phản ứng trước tuyên bố từ Tổng thống Trump, Ali Larijani, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, cho biết sự can thiệp của Mỹ sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn ở cả khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago hôm 28/12. Ảnh: AP

Sóng biểu tình bùng phát từ hôm 28/12, khi giới tiểu thương ở thủ đô Tehran tổ chức đình công nhằm phản đối tình hình kinh tế trì trệ và giá cả tăng cao. Phong trào sau đó lan rộng sang các khu vực khác tại Iran, với sự tham gia của tầng lớp sinh viên.

Vào thời điểm làn sóng biểu tình nổ ra, tỷ giá trên thị trường tự do đạt mức một USD có thể đổi được 1,42 triệu rial, tăng mạnh so với mức 820.000 rial cách đây một năm.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tìm cách xoa dịu căng thẳng khi thừa nhận "những yêu cầu chính đáng" của người biểu tình, đồng thời kêu gọi chính phủ hành động để cải thiện tình hình kinh tế. "Nếu không giải quyết vấn đề sinh kế của người dân, chúng ta sẽ phải xuống địa ngục", ông Pezeshkian nói trong sự kiện được phát sóng trên truyền hình.

Dù vậy, giới chức Iran cũng tuyên bố sẽ có lập trường "cứng rắn" và yêu cầu không lợi dụng tình hình hiện tại để gây hỗn loạn.

Người biểu tình di chuyển trên cầu tại thủ đô Tehran của Iran hôm 29/12. Ảnh: AFP

Phạm Giang (Theo AFP)