Ông Trump: Mỹ sẽ tấn công trên bộ vào băng đảng ma túy ở Mexico

Ông Trump cho biết cuộc tấn công trên bộ nhằm vào băng đảng ma túy ở Mexico sắp diễn ra, sau hoạt động trên biển ở đông Thái Bình Dương và Caribe.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công trên bộ để trấn áp các băng đảng ma túy. Những băng đảng này đang hoành hành ở Mexico", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng ngày 8/1.

Ông Trump không cung cấp thông tin cụ thể về địa điểm cũng như thời gian trong kế hoạch của Mỹ.

Chính phủ Mexico hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Mỹ mở chiến dịch bất ngờ ở Caracas và bắt vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro với nhiều cáo buộc, trong đó có cáo buộc liên quan ma túy. Hoạt động này là đỉnh điểm sau nhiều tháng Mỹ gia tăng sức ép quân sự và kinh tế đối với lãnh đạo Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung tâm Kennedy ở thủ đô Washington ngày 6/1. Ảnh: AFP

Trong những cuộc tấn công nhằm vào các xuồng nghi chở ma túy ở đông Thái Bình Dương và biển Caribe kể từ tháng 9/2025, lực lượng Mỹ đã hạ sát hơn 100 người. Ông Trump cho biết lực lượng Mỹ cũng đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào bến tàu ở Venezuela, nơi các xuồng nghi chở ma túy neo đậu.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công vào băng đảng ma túy ở Mexico sẽ đánh dấu bước leo thang quân sự đáng kể của Mỹ. Chính phủ lâm thời ở Venezuela từng lên án các cuộc tấn công của Mỹ vào Caracas là mối đe dọa đối với sự ổn định khu vực.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 5/1 tuyên bố châu Mỹ "không thuộc về" bất kỳ cường quốc nào, để đáp trả việc ông Trump nói về "sự thống trị" của Washington đối với khu vực này sau khi ông Maduro bị bắt.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ hối thúc bà Sheinbaum đồng ý để ông đưa quân đội Mỹ đến đối phó băng đảng ma túy ở Mexico. Tổng thống Mexico trước đó từng từ chối đề nghị tương tự.

Huyền Lê (Theo AFP)