Ông Trump: Mỹ sẽ 'dễ dàng chiến thắng' nếu nổ ra xung đột với Iran

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có thể dễ dàng đánh bại Iran trong mọi cuộc xung đột, bác bỏ những cảnh báo về nguy cơ sa lầy.

Tổng thống Donald Trump hôm 23/2 bác bỏ thông tin "Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine phản đối phát động chiến dịch tấn công Iran", khẳng định điều này là "sai sự thật 100%".

"Tướng Caine, giống như tất cả chúng ta, đều không muốn xung đột xảy ra. Tuy nhiên, ông ấy cho rằng Mỹ sẽ chiến thắng dễ dàng nếu quyết định tấn công Iran được đưa ra. Tướng Caine không nói về việc không tấn công Iran hay những điều giả mạo mà tôi đọc được, ông ấy chỉ biết một điều duy nhất, đó là chiến thắng và nếu được lệnh, ông ấy sẽ là người dẫn đầu", Tổng thống Mỹ cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 23/2. Ảnh: AFP

Phát biểu được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ nói rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã cảnh báo ông Trump về những rủi ro liên quan đến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Tờ Washington Post đưa tin tướng Caine đã bày tỏ lo ngại rằng tình trạng thiếu hụt đạn dược và thiếu hỗ trợ từ các đồng minh có thể làm tăng nguy cơ đối với lực lượng Mỹ, nếu chiến dịch tấn công Iran được triển khai.

Tờ Wall Street Journal cho biết cả tướng Caine lẫn các quan chức Lầu Năm Góc đều cảnh báo về những rủi ro như thương vong đối với binh sĩ Mỹ và đồng minh, cũng như nguy cơ lực lượng phòng không Mỹ cạn kiệt nguồn lực nếu tấn công Iran.

Trang tin Axios cho hay ông Caine đã cảnh báo nguy cơ Mỹ "bị sa lầy vào cuộc xung đột kéo dài" tại Iran. Cả đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump, cũng thúc giục Tổng thống Mỹ hoãn các cuộc tấn công để tạo cơ hội cho ngoại giao.

Tổng thống Trump liên tục cảnh báo về khả năng Mỹ hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran không mang đến thỏa thuận thay thế cho thỏa thuận hạt nhân mà ông hủy bỏ vào năm 2018.

Washington đang triển khai một lực lượng quân sự lớn tới Trung Đông, gồm 2 nhóm tác chiến tàu sân bay với ít nhất 13 chiến hạm, hơn 60 tiêm kích cùng lượng lớn máy bay hỗ trợ và phi cơ tiếp dầu. Đây được đánh giá là mức độ hiện diện không quân, hải quân lớn chưa từng có của Mỹ ở khu vực trong hàng chục năm qua.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)